巴佐姆以人质身份呼吁美国政府和整个国际社会协助尼日尔恢复宪政秩序

政变

尼日尔 – 尼日尔民选总统巴佐姆以人质身份呼吁美国政府和整个国际社会协助尼日尔恢复宪政秩序。他向华盛顿邮报投稿表示，要是尼日尔军事政变成功将他推翻，这会对尼日尔、对区域和对整个世界造成毁灭性的后果。

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法新社报道，这是巴佐姆 7月26日被总统卫队拘押以来首次发表长篇声明，目前尼日尔政府已被军方把持。

巴佐姆写道：「这场政变必须结束，军政府必须释放被他们非法逮捕的所有人。」

「我以人质身分写下这篇声明…尼日尔正受到军政府攻击…而我只是数以百计被任意非法监禁的公民之一。」

经民选于2021年上台的巴佐姆指出，在这个日渐受到极端主义冲击并由军政府统治的地区，尼日尔一直是希望的堡垒。

他警告，尼日尔邻国牺牲人民的权利和尊严，邀请瓦格纳集团等涉及犯罪的俄罗斯雇佣军进入这个区域。

他还说：「整个沙赫尔地区可能会透过瓦格纳集团落入俄罗斯的影响范围，瓦格纳集团残酷的恐怖主义已在乌克兰展现得淋漓尽致。」

他还说，像博科圣地这样的恐怖主义组织，肯定会利用尼日尔不稳定的局势，以尼日尔作为攻击邻国的集结地，并破坏世界各地的和平、安全与自由。

他写道：「在非洲陷入动乱的沙赫尔地区，当独裁浪潮已席卷我们部分邻国的时候，尼日尔是尊重人权的最后堡垒。」

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