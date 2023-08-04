尼日尔并非不可缺的铀供应源

RFI原材 / 核材料

西非 – 西非内陆国尼日尔于一个星期前（2023年07月26日）发生的军事政变是国际舆论近期的关注焦点之一。法国已于08月01日周二起，开始自尼亚美（Niamey）撤侨。尼日尔在2021年就已不再是欧盟的第一大铀供应源。其铀产量在过去十年间里的降幅超过50%。尼亚美当局如今是以石油和黄金来弥补铀矿产量的下降。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / Niger : des Français et d'autres ressortissants à l'aéroport international à Niamey, attendent d'être rapatriés en France à bord d'un avion militaire français, le 2 août 2023. © AP/Sam Mednick / RFI Image Archive

尼日尔的部分法国公民是威立雅集团（Véolia）、万喜集团（Vinci）、欧安诺集团（Orano）等法资跨国企业尼日尔分公司的雇员。其中，欧安诺集团（Orano）是一家核燃料领域的大企业，原名为阿海珐（Areva）。

-- 尼日尔在两年前就已不再是欧盟的第一大铀供应源 -

本台法广（RFI）法文网于2023年08月01日星期二在[看点]栏目（Eclairage）刊出记者Nathanaël Vittrant的一篇署名网文。在尼日尔发生政变后，在该国西北部拥有多座铀矿的欧安诺集团（Orano）没有预计要暂停其经营活动。如果说尼日尔依然是欧盟的主要供应方之一，但对法国和欧洲而言，其已不再是必不可缺的一方。尼日尔在2021年就已失去了欧盟第一大铀供应方的地位。

RFI Carte / Niger : Arlit. RFI/Latifa Mouaoued

欧洲原子能组织（Euratom -Communauté européenne de l'énergie atomique）的数据显示，尼日尔目前仍占欧洲核燃料进口量的四分之一。由法国的欧安诺集团（Orano）与尼日尔政府合作，在当地开采铀矿。不过，三个矿区中只有一个仍在运营。第一矿区在历时40年的经营后，其资源现已枯竭，并于2021年3月被放弃。另一个位于距离阿尔及利亚边境200公里的阿尔利特（Arlit），也是进入开采的末期。法国发展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的名誉研究主任认为，这一矿区每年的开采量不到2000吨。鉴于已经长期开发，当地的铀含量低，开采成本高。

-- 尼日尔仍然拥有被认为属于世界上最大的铀矿之一 -

2011年日本福岛（Fukushima）核事故后，铀的市场行情崩溃。所以，欧安诺集团（Orano）没有开发其位于伊穆拉伦（Imouraren）的尼日尔第三块矿区。不过，这里被认为是全球最大的铀矿之一。出于同样的原因，在尼日尔的一家加拿大矿企，在获得开采权8年之后，至今没有开工。虽然，这家企业于07月31日发表声明说，继续维持在当地的经营活动。中国在2007年也曾获得过一个铀矿的开采权，但同样是由于市场行情低迷，而在8年后冻结了这个项目。

Carte de la mine d'Imouraren, au Niger. (Carte : Thomas Bourdeau/Geo-Atlas)

过去两年里的情况赋予了铀矿生产者新的色彩。但尼日尔是个内陆国。矿区位于沙漠地带。世界核协会（ANM-Association Nucléaire Mondiale）认为，2022年尼日尔的核产量为2000吨，不到10年前4500吨的一半。其在全球铀总产量里的比重，从7.6%降至4%。

-- 尼日尔如今是以石油和黄金来弥补铀矿产量的下降 -

尼日尔2021年的石油开采价值已经与铀矿的产值相当。中国目前独自在尼日尔开采石油。预计在一条长度近2000公里、通往贝宁港的输油管线启用后，尼日尔的石油产量还会增加。

Une partie de la mine d'uranium de Somaïr, propriété d’Orano, ex-Areva, dans le nord du Niger près d’Arlit, en janvier 2013. AP - Maurice Ascani

尼日尔的黄金仍然主要是依赖手工开采。由于金价飙升，黄金已是该国的第一大收入来源。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅