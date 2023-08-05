尼日尔政变:贝宁关闭边境

RFI非洲 / 军事政变

西非 – 在非洲，尼日尔名列最贫困的国家之一。社会经济十分依赖农业，所以，也会受到不利于收成的气候危害的影响。尼亚美的财政预算在很大程度上还有赖于国际援助。尼日尔作为一个内陆国，其进出口在很大程度上是依靠贝宁的科托努港（Cotonou）。而波多诺伏（Porto-Novo）当局在上周日就已开始关闭贝宁与尼日尔之间的边境。针对尼日尔发生的军事政变，制裁措施可能会涉及铀和石油。

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RFI Carte / Afrique : au Bénin. Ici, les localisation de Porto-Novo, la capitale et Monsey, au nord du pays près de la frontière nigérienne (illustration). © RFI Carte

据本台法广（RFI）法文网报道，与尼日尔接壤的西非经济共同体（CEDEAO）成员国已开始执行这一区域国际组织的制裁措施。比如，贝宁关闭其与尼日尔之间的边境。而尼亚美的进口物资都是通过贝宁的科托努港（Cotonou）。

-- 从贝宁科托努港到尼日尔首都路途总长上千公里 -

本台法广（RFI）通讯员让-吕克（Jean-Luc Aplogan）08月01日星期二在其发自科托努（Cotonou）的消息中就已告知，在西非经济共同体（CEDEAO）上周日召开的首脑峰会闭幕后，贝宁随即就关闭了和尼日尔接壤的主要边境地段。在科托努港，与尼日尔有关的所有活动都已暂停。朝尼亚美方向发出的大货车也已停运。

RFI Image / Bénin : L'entrée du port de Cotonou, poumon de l'économie béninoise. Avril 2021. (illustration) © RFI/Aurore Lartigue

贝宁的港口是尼日尔进口物资的重要中转站。船只入港卸货后，走的是陆路。尼日尔进口的货物有：二手车、食品、药品、汽油和其它物资。这条路是该区域最繁忙的走廊之一。有数据认为，每天有一千辆车过境。

-- 尼日尔当局坦诚贝宁的科托努港对其十分的重要 -

目前身处困境的尼日尔总统巴祖姆（Président Bazoum）在今年3月对贝宁展开正式访问时曾表示，这条走廊是尼日尔的生命线，科托努港也是尼日尔港。

MCC’s investments in the Port of Cotonou are creating trade opportunities in Benin www.mcc.gov

尼日尔是非洲最贫困的国家之一。该国的财政预算在很大程度上仍有赖于国际援助。仅去年，世界银行（BM）就投入了15亿美元。国际货币基金组织（FMI）、欧盟（UE）、法国开发署（AFD）每年分别为尼日尔的预算分担数千万美元。军事政变将危及此类援助的延续。

-- 贝宁已开始执行西非经济共同体决定的制裁措施 -

世界银行（BM）已于本周三发表了一份声明，严词谴责所有武力夺权的企图，敦促各方维护和平、稳定与安全。制裁将可能触及尼日尔的铀和石油等经济层面。

RFI Image Archive / Gaya, à la frontière du Bénin et du Niger. (illustration) © wikimedia common - L.herblot / RFI Image Archive

尼日尔原本打算在今年年底开通一条输油管线，自其东部产油区直达贝宁的港口。不过，贝宁作为西非经济共同体（CEDEAO）的一个成员国，决定暂停尼日尔的出口。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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