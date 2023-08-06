尼日尔政变:国际社会暂停援助

RFI非洲 / 军事政变

非洲 – 鉴于尼日尔的局势，多个国际伙伴方现已暂停援助。欧盟、法国、德国、英国、西班牙和世界银行都已经这么做了。美国也做出这方面的决定，但目前只涉及部分援助，不包括食品和人道援助。荷兰中断支付尼日尔用于健康和加强监狱体系的1500万欧元。尼日尔70%的电力由尼日利亚供应，而阿布贾当局现已决定断电。

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RFI Image Archive / Afrique : Les États-Unis suivent attentivement ce qu’il se passe au Niger parce qu’ils y ont beaucoup investi. Ici, Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à gauche, et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, à droite, rencontrent le président djiboutien Ismail Omar Guelleh, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le président nigérien Mohamed Bazoum lors du sommet américain des dirigeants africains 2022, le mardi 13 décembre 2022 à Washington. (illustration) AP - Evelyn Hockstein / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）通讯员纪尧姆（Guillaume Naudin）2023年08月05日周六发自华盛顿的消息，在美国国务卿布林肯（Antony Blinken）发出的警告一周后，终于做出了决定：暂停部分援助，但不包含食品和人道协助。

-- 美国为尼日尔国际援助的重要来源之一 -

在2022年，美国为尼日尔支付的援助金额超过2亿美元。在即将于9月底截止的2023年美国财政年度，现已支付了1亿3千万美元。潜在的缺口很大。自2012年以来，美国的不同行政机构提供了超过5亿美元，给尼亚美当局用于装备和培训尼日尔军人。有近1100美军驻扎该国，主要是在阿加德兹（Agadez）空军基地。这一基地的建造花费超过1亿美元。这也是除吉布提（Djibouti）之外，美国在非洲大陆的另一个军事基地。声明指出，安全行动仍在继续。

RFI Image Archive / Niger : In this file photo taken Monday, April 16, 2018, a U.S. and Niger flag are raised side by side at the base camp for air forces and other personnel supporting the construction of Niger Air Base 201 in Agadez, Niger. AP - Carley Petesch / RFI Image Archive

美国法律规定，在一个民选权力遭遇政变时，这一切都应该停止。这部分解释了美国政府在对尼日尔局势的定性及完全停止合作上的犹豫。

-- 国际社会谴责和呼吁恢复宪法秩序无果 -

尽管，西非国家经济共同体（CEDEAO）威胁军事干预。国际社会谴责和频繁呼吁恢复宪法秩序，但至今没有取得成果。而西非国家经济共同体（CEDEAO）最后通牒的截止日期是2023年08月06日星期天。

RFI Image Archive / Niger : les Pays-Bas interrompaient le versement de 15 millions d’euros destinés à des projets de santé et de renforcement du système pénitentiaire nigérien. Ici, devant le siège du projet SESAC, dans le quartier Pays-Bas de la ville d'Agadez. (illutration) © Sayouba Traoré/RFI

在美国决定暂停部分援助的前几个小时，荷兰中断支付尼日尔用于健康和加强监狱体系的1500万欧元。最先宣布中断援助的法国，去年为尼日尔提供了1亿2千万欧元的发展援助。德国、英国、西班牙随后更进。欧盟甚至决定，停止与尼亚美在安全领域上的合作。2022年给尼日尔提供了15亿欧元的世界银行也暂停付款。

-- 西非国家经济共同体的制裁力度最强劲 -

本台法广（RFI）法文网的这一报道指出，西非国家经济共同体（CEDEAO）的成员国毫不犹豫地实施了制裁：经济封锁、暂停与尼日尔的所有交易。为尼日尔提供70%电力的尼日利亚决定断电。

（翻译和编辑：法广RFI电台 尼古拉）

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