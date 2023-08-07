南非外长：马克龙未受邀参加约翰内斯堡金砖国家峰会

金砖峰会

非洲 – 巴西、俄罗斯、印度、中国和南非国家领导人将于2023年8月22-24日在约翰内斯堡召开的金砖国家峰会，南非目前是金砖国家的轮流主席国。据南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）8月7日表示，中国国家主席习近平将于本月下旬访问南非，并将出席由南非担任东道主的“金砖五国”（BRICS）峰会。但中国官方尚未就习近平访问南非一事发布相关消息。

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南非今年举办的是金砖国家第15届峰会，也是南非第三次举办金砖国家峰会。

今年3月，国际刑事法院就俄罗斯入侵乌克兰相关战争罪行对普京下达逮捕令，而南非作为国际刑事法院的缔约国有对普京的逮捕义务，虽然南非的反对党曾表示普京落脚南非应该被逮捕，南非政府却没有就逮捕问题明确表态。6月初，南非政府透露称俄罗斯外长拉夫罗夫代替普京出席现场峰会，而普京自己则将以视频方式出席峰会。

南非外长潘多尔（Naledi Pandor）7日在一次记者招待会上表示，此次峰会的主题是“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”。她表示，“这一主题反映了我们对非洲与金砖国家伙伴关系能够带来长期利益的信念。”

提及法国总统马克龙是否受邀，南非外长潘多尔回答说：我们并没有就此发出任何邀请。南非外长再次重申，中国、印度和巴西三国领导人都证实他们会与会。

拉马福萨今年7月曾对媒体表示，金砖国家第15届峰会将讨论接纳新成员的问题。他透露，已有多个国家申请加入金砖国家合作机制，而这将成为本届峰会的主要议题之一。

“金砖五国”国土面积占世界领土总面积的26%，人口占世界总人口的42%。根据国际货币基金组织的统计，2006年至2008年，四国经济平价增产率为10.7%。法新社记者表示，在原材料竞争和乌克兰战争加剧的分裂背景下，中国和俄罗斯都在寻求巩固各自在非洲的影响力。

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