中非共和国宪法公投结果已定？
综合本台法广（RFI）法文网之前的报道，中非共和国在上个月底2023年07月30日星期天举行的宪法公投，按道理应该在08月07日星期一之前对外公布与这一投票相关的数据。哪中非共和国宪法公投的最终结果是否仍然会有变数？
发表时间：
4 分钟
广告
-- 支持新宪法的一方宣称已胜出 -
来自该国首都班吉（Bangui），中文也有译作班基的消息说，本次公投活动的全国主任、支持新宪法的中非共和国国民议会副议长恩加马纳（Evariste Ngamana）透露，投票率超过70%，支持率超过90%。
按照以上数据，中非共和国现任总统福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）寻求继续执政的道路已经打开，甚至可能享有终身任期。
-- 反对新宪法的阵营说抵制成功 -
不过，中非共和国的民主派人士表示，该国民众没有支持这一宪法公投。反对派阵营说，民众响应了抵制这一公投的呼声，几乎所有中非人都呆在家中，没有去投票。反对派人士认为，66岁的中非共和国现任总统福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）想要终身担任国家元首。
到本文截稿时，中非共和国的宪法公投仍然没有最终结果。
~. Fin .~
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅