中非共和国宪法公投结果已定？

综合本台法广（RFI）法文网之前的报道，中非共和国在上个月底2023年07月30日星期天举行的宪法公投，按道理应该在08月07日星期一之前对外公布与这一投票相关的数据。哪中非共和国宪法公投的最终结果是否仍然会有变数？

RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique: partisans du «oui» et du boycott s'opposent en attendant les résultats finaux. Ici, l’ancien Premier ministre Martin Ziguélé (à droite) s’exprimant lors d’une conférence de presse du Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC), le 3 août 2023 à Bangui. (illustration) © François Mazet/RFI