中非共和国宪法公投结果已定？

综合本台法广（RFI）法文网之前的报道，中非共和国在上个月底2023年07月30日星期天举行的宪法公投，按道理应该在08月07日星期一之前对外公布与这一投票相关的数据。哪中非共和国宪法公投的最终结果是否仍然会有变数？

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RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique: partisans du «oui» et du boycott s'opposent en attendant les résultats finaux. Ici, l’ancien Premier ministre Martin Ziguélé (à droite) s’exprimant lors d’une conférence de presse du Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC), le 3 août 2023 à Bangui. (illustration)
RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique: partisans du «oui» et du boycott s'opposent en attendant les résultats finaux. Ici, l’ancien Premier ministre Martin Ziguélé (à droite) s’exprimant lors d’une conférence de presse du Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC), le 3 août 2023 à Bangui. (illustration) © François Mazet/RFI
作者： 尼古拉
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-- 支持新宪法的一方宣称已胜出 -

来自该国首都班吉（Bangui），中文也有译作班基的消息说，本次公投活动的全国主任、支持新宪法的中非共和国国民议会副议长恩加马纳（Evariste Ngamana）透露，投票率超过70%，支持率超过90%。

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RFI Image Archive / RCA ：le G-16, une nouvelle coalition reconnait la légitimité du président Faustin-Archange Touadera. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. (illustration) © Carol Valade / RFI

按照以上数据，中非共和国现任总统福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）寻求继续执政的道路已经打开，甚至可能享有终身任期。

-- 反对新宪法的阵营说抵制成功 -

不过，中非共和国的民主派人士表示，该国民众没有支持这一宪法公投。反对派阵营说，民众响应了抵制这一公投的呼声，几乎所有中非人都呆在家中，没有去投票。反对派人士认为，66岁的中非共和国现任总统福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）想要终身担任国家元首。

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RFI Image / Centrafrique : l’opposition démocratique félicite la population qui n’a pas voté en faveur de cette nouvelle constitution. Ici, le député d'opposition centrafricain défilant dans les rues de Bangui. (illustration) © François Mazet/RFI

到本文截稿时，中非共和国的宪法公投仍然没有最终结果。

（翻译和编辑：法广RFI电台 尼古拉

~. Fin .~

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