尼日尔政变领袖表态 拒绝西非经济共同体代表团到访

政治

非洲 – 根据法新社8日看到的正式信函，尼日尔政变领袖已通知西非经济共同体（Cedeao），基于“安全”因素，他们无法接受该组织派遣代表团访问尼亚美（Niamey）。尼日利亚和西非经济共同体表示，外交途径仍是解决尼日尔政变的最佳方式。

广告 继续浏览后续

尼日尔外交部在致西非经济共同体驻尼亚美办事处的信中表示：“西非经济共同体（对尼日尔）实施制裁后，当前民众愤怒和反抗的情况不允许（尼日尔）在平静且安全的条件下欢迎该代表团。”

7月26日，叛军推翻尼日尔民选总统巴祖姆（Mohamed Bazoum），西非经济共同体随后对尼日尔实施贸易和金融制裁。

西非经济共同体于7月30日给予尼日尔军政府1周时间，要求恢复民选政府，否则将面临军事干预。这项“最后通牒”已于本月6日到期。

在预定10日于尼日利亚首都阿布贾（Abuja）举行的危机峰会之前，西非经济共同体试图在8日派出1个代表团，前往尼日尔首都尼亚美。

政变领袖在日期标注为7日的信中表示：“延后先前宣布的尼亚美访问是必要之举，针对代表团行程的某些面向进行修改也是必要之举。”

信中指出，上述行程“包括与某些人士会面。鉴于尼日面临入侵威胁，基于明显的安全原因，这些会议无法举行”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅