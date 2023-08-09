军事政变

美国担忧巴祖姆的健康现状

非洲 – 尼日尔军政权周三指责“法国军队”违反了自周日起生效的关闭其领空规定，而巴黎方面对此予以否认。另外，尼日利亚一名调解员宣布他正在尼亚美与军政权进行和解。美国方面对被推翻的前总统巴祖姆身体状况表示十分担忧。

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Le colonel-major du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Amadou Abdramane, est applaudi par des manifestants lors de son arrivée au stade Général Seyni Kountché de Niamey, le 6 août 2023.
Le colonel-major du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Amadou Abdramane, est applaudi par des manifestants lors de son arrivée au stade Général Seyni Kountché de Niamey, le 6 août 2023. © AFP
作者： 法广
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被罢免的总理瓦哈穆杜·马哈马杜（Ouhoumoudou Mahamadou）透露说，巴祖姆、他的妻子和儿子被关押在一个没有水电的地方。

靠政变临时掌权的尼日尔军政权指责法国违反了对尼日尔领空规定，并“解救恐怖分子”，他称这是“破坏尼日尔稳定的计划”。 法国当日否认了这些指控。

尼日尔保卫祖国委员会（CNSP）发表声明称，“法国军队”于周三“当地时间上午 6 点 01 分”从乍得恩贾梅纳起飞“一架军用飞机” ，并补充道：“当地时间早上 6 点 39 分至上午 11 点 15 分，这架飞机故意切断了与尼日尔领空管制的所有联系”。

在同一份新闻稿中，尼日尔保卫祖国委员会指责巴黎“单方面释放恐怖囚犯”，“恐怖分子”一词指的是武装圣战分子。 尼日尔保卫祖国委员会补充说，这些圣战分子获释后参加了一次“谋策会议”，计划对尼日尔西部的尼日尔、布基纳法索和马里之间的“三个边境地区的军事阵地”发动袭击。

他没有与这次“释放”圣战分子囚犯直接联系起来，但在同一份新闻稿中宣布，周三上午，“国民警卫队的阵地”在三个边境地区“是一个“评估尚未确定”的攻击。

尼日尔保卫祖国委员会表示，“我们正在目睹一个真正的破坏我们国家稳定的计划”，其目的是“抹黑”该组织并“与支持该组织的民众产生决裂，从而造成普遍的不安全感”。

因此，国防和安全部队（FDS）被要求“提高整个领土的警戒级别”，并“让民众保持警惕”。

 

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