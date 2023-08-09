美国担忧巴祖姆的健康现状

军事政变

非洲 – 尼日尔军政权周三指责“法国军队”违反了自周日起生效的关闭其领空规定，而巴黎方面对此予以否认。另外，尼日利亚一名调解员宣布他正在尼亚美与军政权进行和解。美国方面对被推翻的前总统巴祖姆身体状况表示十分担忧。

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被罢免的总理瓦哈穆杜·马哈马杜（Ouhoumoudou Mahamadou）透露说，巴祖姆、他的妻子和儿子被关押在一个没有水电的地方。

靠政变临时掌权的尼日尔军政权指责法国违反了对尼日尔领空规定，并“解救恐怖分子”，他称这是“破坏尼日尔稳定的计划”。 法国当日否认了这些指控。

尼日尔保卫祖国委员会（CNSP）发表声明称，“法国军队”于周三“当地时间上午 6 点 01 分”从乍得恩贾梅纳起飞“一架军用飞机” ，并补充道：“当地时间早上 6 点 39 分至上午 11 点 15 分，这架飞机故意切断了与尼日尔领空管制的所有联系”。

在同一份新闻稿中，尼日尔保卫祖国委员会指责巴黎“单方面释放恐怖囚犯”，“恐怖分子”一词指的是武装圣战分子。 尼日尔保卫祖国委员会补充说，这些圣战分子获释后参加了一次“谋策会议”，计划对尼日尔西部的尼日尔、布基纳法索和马里之间的“三个边境地区的军事阵地”发动袭击。

他没有与这次“释放”圣战分子囚犯直接联系起来，但在同一份新闻稿中宣布，周三上午，“国民警卫队的阵地”在三个边境地区“是一个“评估尚未确定”的攻击。

尼日尔保卫祖国委员会表示，“我们正在目睹一个真正的破坏我们国家稳定的计划”，其目的是“抹黑”该组织并“与支持该组织的民众产生决裂，从而造成普遍的不安全感”。

因此，国防和安全部队（FDS）被要求“提高整个领土的警戒级别”，并“让民众保持警惕”。

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