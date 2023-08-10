刚果(金)尝试监管手工开采钴

RFI专栏 / 非洲经济

非洲 – 在非洲法语大国刚果民主共和国（RD Congo）的南部，卢阿拉巴省（Lualaba）属于该国边疆地区。这里与赞比亚和安哥拉的边境相接壤。本台法广（RFI）特派记者在前往卢阿拉巴省（Lualaba）省府科卢韦齐（Kolwezi）的途中，看到沿路都是一些堆着矿石袋子的收购点。招牌上标注着钴和铜的收购价格。这是本台法广（RFI）《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏在今天2023年08月10日星期四上网的最新关注焦点。金沙萨中央政府正致力于管控刚果民主共和国境内的手工采矿。如果当局不作为，则将可能遭至国际社会的制裁。

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本台法广（RFI）法文网2023年08月10日星期四，在《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏中刊出了特派记者亚历山大（Alexandra Brangeon）从刚果民主共和国南方大城市科卢韦齐（Kolwezi）发回的部分采访录音片段。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这一报道的法文原标题为：[La RDC tente de réguler la vente de cobalt artisanal]。换做中文可被译作[刚果民主共和国试图调控手工钴的销售]。下面是简介以供分享。

-- 科卢韦齐是刚果（金）重要的采矿中心之一 -

有着百万人口的科卢韦齐（Kolwezi）是刚果民主共和国（RD Congo）卢阿拉巴省（Lualaba）的省府。这座边境重镇距离首都金沙萨2000多公里，是刚果民主共和国重要的金属矿物采、炼中心之一。

FMM - RFI Carte Archive / Tout au long de la route qui mène à Kolwezi, des dépôts délabrés, où s’entassent des sacs de minerai. Il s’agit de dépôts d’achat. (illustration) © Wikimedia / FMM - RFI Carte Archive

在本台法广（RFI）法文网«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)上的这一报道首先介绍说，全球当前有超过70%的钴产自刚果民主共和国。这种矿物的生产，绝大部分是在刚果（金）东部地区，以机械方式进行大规模的开采。但也有10%到20%，出自手工开采。

-- 刚果（金）政府正在加强对手工采矿的监管 -

在卢阿拉巴省（Lualaba），刚果（金）发起了一项旨在加强监管手工矿石供应链的行动。这一行业被指存在众多问题：滥用童工、工作条件危险以及贪污腐败。

FMM - RFI Carte Archive / RD Congo : en rouge, la province de Lualaba, dans le sud de la RDC. (illustration) Wikimedia / FMM - RFI Carte Archive

在前往卢阿拉巴省（Lualaba）省府科卢韦齐（Kolwezi）的途中，虽然沿路都是手工矿石的收购站，但矿工们抱怨收购价格缺乏透明。有受访者说，过秤存在问题。每袋矿石的售价不如从前，但中国人表示，是价格下跌了。

-- 刚果（金）当局就近建贸易中心和配套机构 -

在几公里外，本台法广（RFI）特派记者采访了政府新建的一个贸易中心。这里有仓库、柜台和实验室。这个中心的负责人在接受采访中透露，当地的男女老少，所有年龄层的人都会拿着镐、铲上矿区。这名负责人把当地的矿石私人贸易商，称之为是黑手党。

RFI Image Archive / RD Congo : Mine artisanale de Kawama à 50 km de Kolwezi. (illustration) © Denise Maheho/RFI

这个贸易中心还配置了一个认证中心。刚果（金）当局要求手工矿工在官方指定的区域内采矿，并加入得到批准的合作社。但这一法律目前在执行上存在困难。大多数手工矿工是在非法矿区，或是在跨国企业的矿区内采矿。

-- 刚果（金）当局被迫加强管控手工采矿领域 -

科卢韦齐矿业合作社联合会（Fédération des coopératives minières de Kolwezi）的一名负责人在接受采访时透露，金沙萨中央政府是出于不得已，而介入该国手工采矿领域。如果不作为将可能会遭到国际社会的制裁。一些跨国企业有可能会因此提出诉讼。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广（RFI）«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后提到，刚果民主共和国在几年前就已开始致力于清洁钴供应链的行动，但至今尚未取得成功。

（翻译和编辑：法广RFI电台 尼古拉）

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