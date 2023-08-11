尼日尔:政变就是不可抗力

RFI非洲 / 军事政变

西非 – 就尼日尔政变，西非国家经济共同体（CEDEAO）于周四举行的首脑峰会决定，部署军力摩厉以需。另外，中国能建葛洲坝集团（Groupe Gezhouba）决定停止在尼日尔建造一座大水坝的工程项目。

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据本台法广（RFI）法文网报道，简称西共体的西非国家经济共同体（CEDEAO）不排除调兵恢复尼日尔的宪政秩序。

-- 西共体首脑们呼吁国际社会支持恢复宪政秩序 -

本台法广（RFI）特派记者Liza Fabbian于昨天2023年08月10日周四晚间发自尼日利亚首都阿布贾（Abuja）的消息说：西非国家经济共同体（CEDEAO）的首脑们当天在闭门会议结束后，决定对尼日尔的政变者提高音调。他们将命令部队首长委员会启动备战，以等待部署的指令。

RFI Image Archive / Afrique : le président nigérian et président de la Cédéao, Bola Tinubu, lors d'un sommet organisé à Abuja au Nigeria, le 10 août 2023. (illustration) © AP - Gbemiga Olamikan / RFI Image Archive

如此看来，军事选项似乎已经着手进行。尽管仍需细节才能更好地明白本次调兵所将达到的具体规模。西非国家经济共同体（CEDEAO）现已就此向非洲联盟（UA）提出请求，并呼吁包括联合国（ONU）在内的所有伙伴方予以支持。一位见证者透露，科特迪瓦总统瓦塔拉（Président Alassane Ouattara）的态度从未如此的坚决。他的立场得到了塞内加尔总统萨勒（Président Macky Sall）的支持。

-- 中国能建葛洲坝集团停止尼日尔水坝建造工程 -

另外，本台法广（RFI）法文网上的另一则消息报道说，为了因应尼日尔局势的突变，中国能建葛洲坝集团（Groupe Gezhouba）决定停止在尼日尔的一项Kandadji大水坝建造工程，并已着手遣散当地的员工。

RFI Image Archive / Afrique : Barrage Kandadji en République du Niger, dans une zone dite «des Trois-Frontières». (illustration) africaintelligence / RFI Image Archive

据介绍，这个大水坝的工地在尼日尔境内，位于一处三国交界地带(trois frontières)。这三国为：马里（Mali）、布基纳法索（Burkina Faso）和尼日尔（Niger）。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

Niger : Le coup d'État est un cas de force majeure 01:22 Desk jour 2023.08.11 Niger - force majeure 尼古拉

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