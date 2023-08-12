美国批苏丹威胁联合国特派团

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非洲 – 美国常住联合国代表琳达·托马斯－格林菲尔德夫人（Mme Linda Thomas-Greenfield）表示，苏丹当局威胁要驱逐联合国特派团，如果其代表向安理会披露自苏丹冲突爆发以来所出现的暴行。据报，苏丹出现了大规模的性暴力和招募儿童兵的问题。

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据本台法广（RFI）法文网今天2023年08月12日星期六报道，美国批评苏丹当局向联合国特派团施压。喀土穆方面威胁将驱逐联合国特派团，如果其代表在安理会上发言揭露苏丹自冲突爆发以来所发现的暴行。

-- 美国披露联合国苏丹问题特别代表受到威胁 -

据本台法广（RFI）非洲地区通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）发回的消息。联合国的苏丹问题特别代表弗尔克尔·佩尔特斯（Volker Perthes）原本应该在周三向安理会提交其主导的苏丹局势报告，但他的出场却在最后一刻被取消了。美国驻联合国大使琳达·托马斯－格林菲尔德夫人（Mme Linda Thomas-Greenfield）披露，起因是由于苏丹当局。美国代表指责喀土穆当局试图审查和威胁在该国的联合国特派团及其代表。

RFI Image Archive / Volker Perthes, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan et Chef de la MINUATS - Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan. (illustration) REUTERS - EL TAYEB SIDDIG / RFI Image Archive

美国外交的这位女高官愤慨地指出，苏丹政府威胁结束在其境内的联合国特派团，如果其代表参加会议。这真是一桩丑闻。据报，苏丹自冲突爆发以来，发生了大规模的性暴力和招募儿童兵。

-- 苏丹常住联合国代表否认美国所揭露的情况 -

苏丹驻联合国大使否认美国方面的指责。他说，苏丹驻联合国代表团没有书面威胁，抵制联合国的这一议程。同一报道提到，喀土穆当局现已把联合国秘书长的苏丹问题特别代表视为眼中钉，并在六月份时就已宣布他为不受欢迎的人。联合国的苏丹问题特别代表曾表示，苏丹达尔富尔地区可能犯下了危害人类的罪行。

RFI Image / Soudan : les enfants constituent les premières victimes du conflit, selon l'Unicef. Ici dans le lycée d'Adré, au Tchad, transformé en camp de réfugiés. (illustration) © Carol Valade / RFI

本台法广（RFI）非洲通讯员在这一报道的最后部分中指出，在联合国苏丹问题特别代表缺席的状况下，主管非洲事务的联合国助理秘书长玛尔莎•阿玛•波比夫人（Mme Martha Ama Pobee）提交了她撰写的报告，尤其提到了大规模的性暴力和招募儿童兵的问题。波比夫人（Mme Martha Ama Pobee）是一位加纳女外交官。

（翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉）

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