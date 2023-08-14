【视频】尼日尔政变：军政府拟以“叛国罪”起诉总统巴祖姆

尼日尔，政变

尼日尔政变后，军政府在周日（8月13日）晚间宣布，计划以 "叛国罪 "和 "破坏国家安全罪""起诉 "被推翻的总统穆罕默德-巴祖姆。报道指，这一强硬宣布与军政府之前表示愿意谈判态度迥异。

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就尼日尔政变后的最新事态发展。非洲联盟就宣布周一将举行会议，讨论“尼日尔局势的发展以及可能的补救努力"。和平与安全理事会是非盟内部负责冲突与安全问题的机构，此次会议的召开正值尼日尔政变军人在上周末发出语气不同的混乱信号之际，军政府先是表示愿意谈判，随后又宣布打算以 "叛国罪 "起诉被推翻的总统穆罕默德-巴祖姆（Mohamed Bazoum）。非盟的此次会议将在该机构在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴的总部举行。

此外，尼日尔军政府任命的总理阿里-马哈曼-拉明-扎因（Ali Mahaman Lamine Zeine）在接受德国媒体 "德国之声"采访时表示，尼日尔有能力 "克服 "政变后导致的制裁，即使这些制裁是 "不公正的挑战"。

他在谈到西非国家经济共同体（ECOWAS）采取的措施时说："我们相信，即使这是强加给我们的不公平挑战，我们也应该能够克服它。我们将克服它"。

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