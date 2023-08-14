西共体议会未支持出兵尼日尔
非洲 – 就尼日尔的军事政变，西非国家经济共同体（CEDEAO）的议会目前尚未支持出兵选项。巴祖姆总统（Président Mohamed Bazoum）曾在上周五告知人权观察组织，他及其家人的囚禁条件不人道。
发表时间：
简称西共体的西非国家经济共同体（CEDEAO）的首脑们针对尼日尔政变军人发出的最后通牒现已到期。但是否出兵，目前仍无定论。
-- 西共体议会召开远程特别视讯会议 -
据本台法广（RFI）法文网报道，西共体的议会在刚刚过去的周末里，召开了一次特别视讯会议。这一协商机构里的众多代表显然反对军事介入尼日尔。他们希望继续谈判。
本台法广（RFI）特派记者莉莎（Liza Fabbian）于2023年08月13日星期天发自阿布贾（Abuja）的消息说，西共体议会的115名议员中，有33人在08月12日上周六的特别视讯会议上发言。他们中的大部分反对出兵尼日尔，其中包括尼日尔本国的议员。
-- -- 西共体议会特别视讯会议提倡对话 -
尼日尔的一名代表强调，已实施的制裁措施，造成众多学校被迫停课。战争对最弱势群体的生活将造成有害的后果。尼日利亚的一名议员则表示，没有议会的批准和联合国安理会的授权，他的国家就不能开战。
西共体议会的这一视讯会议结束后，没有形成一项决议，但同意组建一支代表团，尝试着继续与尼亚美的军政府谈判。
-- 国际人权组织通报巴祖姆总统近况 -
本台法广（RFI）的另一则法文报道说，[人权观察]（Human Rights Watch）曾在08月11日上周五发布了一份新闻公报。尼日尔的巴祖姆总统（Président Mohamed Bazoum）在电话中告知，他及其家人的囚禁条件不人道。自08月02日起断电，他和周围所有的人都只能吃干粮。
~. Fin .~
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅