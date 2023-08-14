西共体议会未支持出兵尼日尔

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非洲 – 就尼日尔的军事政变，西非国家经济共同体（CEDEAO）的议会目前尚未支持出兵选项。巴祖姆总统（Président Mohamed Bazoum）曾在上周五告知人权观察组织，他及其家人的囚禁条件不人道。

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简称西共体的西非国家经济共同体（CEDEAO）的首脑们针对尼日尔政变军人发出的最后通牒现已到期。但是否出兵，目前仍无定论。

-- 西共体议会召开远程特别视讯会议 -

据本台法广（RFI）法文网报道，西共体的议会在刚刚过去的周末里，召开了一次特别视讯会议。这一协商机构里的众多代表显然反对军事介入尼日尔。他们希望继续谈判。

RFI Image Archive / Afrique : une éventuelle intervention militaire du Nigeria au Niger n'est pas si simple. Ici, le président nigérian et président de la Cédéao, Bola Tinubu, lors d'un sommet organisé à Abuja au Nigeria, le 10 août 2023. (illustration) © AP - Gbemiga Olamikan / RFI Image Archive

本台法广（RFI）特派记者莉莎（Liza Fabbian）于2023年08月13日星期天发自阿布贾（Abuja）的消息说，西共体议会的115名议员中，有33人在08月12日上周六的特别视讯会议上发言。他们中的大部分反对出兵尼日尔，其中包括尼日尔本国的议员。

-- -- 西共体议会特别视讯会议提倡对话 -

尼日尔的一名代表强调，已实施的制裁措施，造成众多学校被迫停课。战争对最弱势群体的生活将造成有害的后果。尼日利亚的一名议员则表示，没有议会的批准和联合国安理会的授权，他的国家就不能开战。

RFI Image Archive / Au parlement du CEDEAO : Mohammed Ali Ndume, sénateur nigérian a estimé que son pays ne pourrait pas partir en guerre sans l'approbation non seulement de l'Assemblée nationale, mais aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Ici, Sanata Mohammed Ali Ndume. (illustration) © thisdaylive / RFI Image Archive

西共体议会的这一视讯会议结束后，没有形成一项决议，但同意组建一支代表团，尝试着继续与尼亚美的军政府谈判。

-- 国际人权组织通报巴祖姆总统近况 -

本台法广（RFI）的另一则法文报道说，[人权观察]（Human Rights Watch）曾在08月11日上周五发布了一份新闻公报。尼日尔的巴祖姆总统（Président Mohamed Bazoum）在电话中告知，他及其家人的囚禁条件不人道。自08月02日起断电，他和周围所有的人都只能吃干粮。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP - Ludovic Marin / Montage RFI

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