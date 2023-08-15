尼日尔军政权任命的总理扎伊纳访问乍得

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法新社从恩贾梅纳(N'Djamena)报导，尼日尔政变后组建的政府首脑阿里·扎伊纳（Ali Mahaman Lamine Zeine）周二前往乍得，受到乍得过渡总统穆罕默德·代比的接见。

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根据尼日尔政府在脸书上发布的消息和照片，尼日尔政变领袖任命的总理扎伊纳乘坐尼日尔军用飞机抵达恩贾梅纳机场，并在机场受到了乍得总理萨利赫·凯布扎博(Saleh Kebzabo) 的迎接，然后会见了乍得总统代比。

在此次访问进行之际，周二有好几个国家都在呼吁和平解决尼日尔危机。两天后，西非国家将举行军事会议，讨论可能采取的武装干预措施，以恢复尼日尔当选总统巴祖姆的权力。巴祖姆总统在近三个星期之前的政变中被推翻。

在扎伊纳会见乍得总统代比后，乍得总统府发表了一份声明。在这份声明中，尼日尔政府首脑扎伊纳说，“我们是带着尼日尔国家元首蒂亚尼将军的口信抵达的，他表达了他的团结和兄弟情谊，并要求我重申乍得和尼日尔之间的睦邻友好和兄弟情谊。”

扎伊纳补充说：“我们正处于过渡时期，我们解释了来龙去脉并重申，我们愿意与各方保持开放和交流，但我们坚持我们国家的独立。”

扎伊纳是经济学家出身，曾在2000年代担任财政部长。一个星期前，被7月26日推翻巴祖姆总统的政变者任命为总理。

法新社的报道指出，在尼日尔政府首脑抵达乍得的消息宣布之前，有关这次访问的任何消息都没有被泄露。

乍得与尼日尔有近1200公里的边界。

乍得总统代比曾经于7月30日访问尼日尔。在一张照片上，乍得总统与尼日尔军政权人物之一萨利福·莫迪将军（Salifou Mody）坐在一起。

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