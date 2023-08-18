军事政变

西共体成员国参谋长会议闭幕

非洲 – 西共体成员国参谋长在加纳首都阿克拉召开两天会议，18日下午结束会议。但经过各方协调仍没有就在尼日尔部署后备部队拿出一个最终计划。与会者对被扣押的民选总统穆罕默德·巴祖姆处境深表担忧。西非经共体专员穆萨还表示，一旦西非国家领导人下令，西非经共体部队“准备干预”尼日尔。

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Le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama (1er rang 4e à dr.) et le ministre de la Défense du Ghana, Dominic Nitiwul (1er rang, au c.) posent pour une photo de groupe avec les délégués de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) lors de la réunion extraordinaire de la Cédéao à Accra, au Ghana, le 17 août 2023.
Le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama (1er rang 4e à dr.) et le ministre de la Défense du Ghana, Dominic Nitiwul (1er rang, au c.) posent pour une photo de groupe avec les délégués de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) lors de la réunion extraordinaire de la Cédéao à Accra, au Ghana, le 17 août 2023. AFP - GERARD NARTEY
作者： 法广
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虽然军队参谋长还在商议军事干预的时间表，以恢复自 7 月 26 日强行推翻的穆罕默德·巴祖姆的权力，但西非经共体似乎仍然倾向于对话之路。美国更是偏向对话缓解局势。

西非经共体专员阿卜杜勒-法陶·穆萨 (Christopher Gwabin Musa) 表示，除军事统治国家和佛得角外，所有成员国均准备参加预备部队。这名将军还表示，“我们会议的目标不仅仅是对事件做出反应，而是积极主动地制定一条通往和平和支持稳定的道路。”

穆萨将军解释说，会议必须“完善”细节，以避免西非经共体“诉诸最终武力手段”。他补充说：“尼日尔军政府正在与西非经共体玩猫捉老鼠的游戏。”他对尼日尔将军“藐视他们自己的宪法和西非组织的议定书”表示遗憾。

靠武力临时掌权的尼日尔武装力量保持僵化，并认为针对其国家的武装干预将是“非法和毫无意义的侵略”。军政权还扣留了被废黜的总统，并打算以“叛国罪”起诉他。

现任西非经共体主席、尼日利亚总统博拉·蒂努布在周四与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔会面时警告说：“巴祖姆总统被擅自扣押的条件正在恶化。他的健康状况任何进一步恶化都将产生严重后果”。

查尔斯·米歇尔“重申欧盟对西非经共体决定的全力支持和支持，并坚决谴责尼日尔发生的不可接受的政变”。米歇尔表示，“欧盟不会承认政变产生的当局。民主选举产生的巴祖姆总统仍然是尼日尔的合法国家元首”。

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克（Volker Türk）18日强烈谴责了以“叛国罪”起诉巴祖姆先生的意图。他说：“这一决定不仅是出于针对民主选举总统的政治考虑，而且没有法律依据，因为民主机构的正常运作受到了阻碍。”

蒂尔克表示，2021 年巴祖姆总统的选举构成了“该国历史上以政变为标志的第一次民主过渡”。联合国人权事务高级专员呼吁军政权释放他并“立即恢复宪法秩序”，并告诉尼日尔军政权“不能自以为有权公然违抗人民的意愿”。

 

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