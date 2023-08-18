西共体成员国参谋长会议闭幕

军事政变

非洲 – 西共体成员国参谋长在加纳首都阿克拉召开两天会议，18日下午结束会议。但经过各方协调仍没有就在尼日尔部署后备部队拿出一个最终计划。与会者对被扣押的民选总统穆罕默德·巴祖姆处境深表担忧。西非经共体专员穆萨还表示，一旦西非国家领导人下令，西非经共体部队“准备干预”尼日尔。

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虽然军队参谋长还在商议军事干预的时间表，以恢复自 7 月 26 日强行推翻的穆罕默德·巴祖姆的权力，但西非经共体似乎仍然倾向于对话之路。美国更是偏向对话缓解局势。

西非经共体专员阿卜杜勒-法陶·穆萨 (Christopher Gwabin Musa) 表示，除军事统治国家和佛得角外，所有成员国均准备参加预备部队。这名将军还表示，“我们会议的目标不仅仅是对事件做出反应，而是积极主动地制定一条通往和平和支持稳定的道路。”

穆萨将军解释说，会议必须“完善”细节，以避免西非经共体“诉诸最终武力手段”。他补充说：“尼日尔军政府正在与西非经共体玩猫捉老鼠的游戏。”他对尼日尔将军“藐视他们自己的宪法和西非组织的议定书”表示遗憾。

靠武力临时掌权的尼日尔武装力量保持僵化，并认为针对其国家的武装干预将是“非法和毫无意义的侵略”。军政权还扣留了被废黜的总统，并打算以“叛国罪”起诉他。

现任西非经共体主席、尼日利亚总统博拉·蒂努布在周四与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔会面时警告说：“巴祖姆总统被擅自扣押的条件正在恶化。他的健康状况任何进一步恶化都将产生严重后果”。

查尔斯·米歇尔“重申欧盟对西非经共体决定的全力支持和支持，并坚决谴责尼日尔发生的不可接受的政变”。米歇尔表示，“欧盟不会承认政变产生的当局。民主选举产生的巴祖姆总统仍然是尼日尔的合法国家元首”。

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克（Volker Türk）18日强烈谴责了以“叛国罪”起诉巴祖姆先生的意图。他说：“这一决定不仅是出于针对民主选举总统的政治考虑，而且没有法律依据，因为民主机构的正常运作受到了阻碍。”

蒂尔克表示，2021 年巴祖姆总统的选举构成了“该国历史上以政变为标志的第一次民主过渡”。联合国人权事务高级专员呼吁军政权释放他并“立即恢复宪法秩序”，并告诉尼日尔军政权“不能自以为有权公然违抗人民的意愿”。

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