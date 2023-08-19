埃及“4月6日青年运动”一名领袖获释

政治判决

非洲 – 埃及反对派领袖杜玛(Ahmed Douma)8月19日获释。他走出监狱时说，“在监狱服刑十年后，我想说我很高兴，但在所有政治犯没有获得自由之前，我不会庆祝什么”。杜玛2013年底被控在未经政府允许的情况下组织示威游行，并对警察实施暴力。他本被判15年牢狱。

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4月6日青年运动 （April 6 Youth Movement）是埃及网民2008年在Facebook成立的群组，目的是要支援大迈哈莱的工人在4月6日罢工。该组织也领导了2011年埃及反政府示威。

分析人士表示，埃及正面临着严重的经济危机。现总统塞西在全国范围展开了全国对话，希望为自己明年总统大选铺路。在这个背景下，总统塞西赦免了4月6日青年运动领袖人物之一杜玛。

这位 37 岁的诗人狱中把自己的创作转交给了律师，随后出版了一本诗集《Curly》（英文为“Curly”），此书在 2021 年开罗书展上展出，但很快因“安全原因”被撤下。

现政府此前释放过政治犯。2023年7月，曾被判处三年徒刑的埃及研究员兼人权维护者帕特里克·乔治·扎基（Patrick George Zaki）提前获释；2019年人权律师巴吉尔（Mohamed El-Baqer）获释。但最具有代表性的女性博主爱斯拉·阿布德·法塔（Esraa Abdel Fattah）仍然被关押着。

埃及个人权利倡议 (EIPR) 创始人霍萨姆·巴加特 (Hossam Bahgat) 谴责现政权把政治犯当作人质，时而抓；时而放，根本不想真正改变现状。

鉴于埃及的人权现状，国际性的公民社会团体-世界正义工程（ World Justice Project，简称WJP ）的法治排名中在140个国家中排名第135位，是使用死刑最多的国家之一。 华盛顿称开罗在从监狱到言论自由再到同性恋、双性恋或跨性别族群LGBT+ 权利的各个方面都侵犯了人权。

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