西非代表团见到被推翻的尼日尔总统巴祖姆

军事政变

非洲 – 西非代表团于周六下午抵达尼亚美，试图寻求外交解决尼日尔危机，代表会见了被推翻的总统穆罕默德·巴祖姆(Mohamed Bazoum)，该总统自7月26日政变以来一直被关押。尼日尔政变领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼（Abdourahamane Tiani）19日晚将发表全国电视讲话。

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奇亚尼表示，我们的目标不是夺权，政权过渡期不会超过三年。他还警告说，“如果要对我们发动攻击，那将不会像一些人想象的那样是在公园里散步“。

这位消息人士保证，巴祖姆先生“情绪还可以”。 周六下午代表团访问总统府时，尼日尔通讯社的一名记者证实了这次会面。

法新社记者表示，虽然叛军一直拒绝西非经共体提出的调节提议，19日还是派人前往机场接待了西方代表团。 代表成员包括西共体委员会主席图雷（Omar Alieu Touray）和尼日利亚前军事领导人阿卜杜萨拉米·阿布巴卡尔( Abdulsalami Abubakar)。

尼日利亚总统府发言人在网上公布了一张照片，证实西非代表团19日见到了被驱逐的前总统穆罕默德·巴祖姆(Mohamed Bazoum)。

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