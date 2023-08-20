金砖国家峰会即将展开

金砖峰会

非洲 – 2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行。此次峰会最不同以往的是规模空前盛大。

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根据南非金砖特使Anil Sooklal所述，南非已发出70份邀请给包括非洲全数54国在内的全球南方国家领导人。另有消息指出，在普京为避开国际刑事法院的逮捕通缉令不亲自到场、改为视讯与会之后，还有更多南方国家主动向南非索取邀请函。不过，无论主动或被动，受邀国无一是欧美等非南方国家；曾积极表示有兴趣出席的法国总统马克龙也不在邀请名单内。

南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）预计将接待中国国家主席习近平、印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）和巴西总统巴西总统卢拉·达席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva），而俄罗斯总统普京将以远程方式参与。普京是国际刑事法院逮捕的目标，若他踏足南非，南非就必须执行逮捕令。俄罗斯将派外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）前往约翰内斯堡。

金砖国家横跨三大洲，拥有数十亿人口，经济增长水平各异，但他们有个共同点，即蔑视他们认为服务于西方富裕国家利益的世界秩序。

中国驻南非大使陈晓东在8月18日的简报会上表示，“传统的全球治理体系表现出失常、失能、缺位，国际社会迫切期待金砖加强团结合作”，他并称，金砖国家已成为全球新兴市场和发展中国家合作的重要平台，“日益成为捍卫国际公平正义的中坚力量。”

外界对金砖国家的兴趣日益浓厚，至少有40个国家表示有兴趣加入，其中23个国家已正式提交申请，盼能成为金砖国家成员。

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