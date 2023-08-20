金砖集团欲以人多地广与西方掰腕？

金砖峰会/国际

金砖五国领导人下周二在南非会面，讨论如何让这个创造了世界四分之一财富的五国集团扩大到在世界舞台引领政治和经济，加大全球影响力。

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正在考虑欢迎新成员的该集团五个新兴经济体，即金砖集团有巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。5国的领导人预计在约翰内斯堡的一个会议中心举行峰会，会期延展至周四。

南非总统西里尔·拉马福萨欢迎巴西总统卢拉·达席尔瓦和中国国家主席习近平。 印度总理莫迪出席，俄罗斯将由外交部长拉夫罗夫代表普京出席。

经过数月的猜测，俄罗斯总统普京因被指控在乌克兰犯下战争罪而被国际刑事法院（ICC）发出逮捕令，他本人最终将通过视频会议的方式参加峰会。

金砖数国代表着一群地理上分散、经济增长不平衡的国家，对他们认为符合富裕国家、特别是美国利益的世界秩序持怀疑态度。

中国驻南非大使陈晓东周五对记者表示，“传统的全球治理体系已经功能失调、缺陷重重、无法发挥作用”，他并保证“金砖国家正在成为一支日益坚实的力量”。

专门研究中非关系的南非研究员科布斯·范斯塔登告诉法新社：“金砖集团正在寻找尚没有被西方主导的领域和空间。”

不过，至此关于峰会计划的信息几乎没有什么发布。 南非驻亚洲和金砖国家巡回大使阿尼尔·苏克拉尔在接受法新社采访时表示，“接纳新成员是议程的一个主要内容”。

南非上个月表示，约有 40 个国家已申请加入该组织或表示有兴趣加入该组织。

伊朗、阿根廷、孟加拉国和沙特阿拉伯是主要的申请者。 在非洲，阿尔及利亚、埃及和埃塞俄比亚也已表达了加入该集团的愿望。

中国正在寻求扩大对抗美国的影响力。 自入侵乌克兰以来受到制裁的俄罗斯需要外交盟友。南非自乌克兰战争冲突爆发以来一直拒绝谴责俄罗斯，但俄罗斯是非洲的传统盟友，这已成为世界舞台上的一个新的外交问题。在乌克兰战争冲突加剧的分歧中，莫斯科和北京正在争夺对非洲大陆的影响力。

南非国际事务研究所（SAIIA）的史蒂文·格鲁兹德强调，这次峰会的主题是“金砖国家与非洲”，是在“当前多边体系面临严重压力”之际召开的。然而，专家表示，金砖国家现阶段“无法实施新形式的多边主义”，“世界权力仍然掌握在西方国家手中”。

范斯塔登警告说，“金砖集团任何扩大都会使地缘政治局势变得复杂化”，每个新加入者都会带来“各自的问题、地区关系或与美国关系的问题”。

在非政府组织国际特赦组织和乌克兰当地协会的号召下，定于周二上午在约翰内斯堡还会举行反俄罗斯示威活动。 示威组织者敦促峰会领导人“要求俄罗斯当局停止对乌克兰的侵略”。评论称，这个示威会让峰会陷入尴尬。

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