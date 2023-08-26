加蓬大选 邦戈全力拼护56年家族统治

加蓬/选举

加蓬选民今天前往投票站进行总统、立法和地方选举，反对派希望这次选举能够挫败总统阿里·邦戈的第三次连任，并结束邦戈家族对加蓬国家权力长达56年的独专。

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但是，加蓬投票现任总统邦戈Bongo仍然寻求延续56年家族王朝。

今天稍早，这个中非国家的投票开始，尽管六个主要反对党支持联合提名人，以缩小与邦戈争夺的差距，仍然共有 19 名候选人参加总统选举，。

据路透社说，此次投票是对邦戈的支持度的一次备受期待的考验。批评者称，他在将加蓬的石油财富输送给该国 230 万贫困人口中的三分之一方面做得太少，并质疑他在 2018 年中风后是否适合执政。

64 岁的邦戈试图在广泛的竞选活动中反驳这一形象。他承诺创造更多就业机会，推动小额贷款计划，并削减公立学校的学费。

投票前的准备工作进展顺利，但许多人担心选举后可能会出现像 2016 年邦戈获胜后爆发的抗议活动那样的动荡。反对派质疑邦戈之前的两次选举胜利，称他以欺诈手段获胜。

非洲安全研究所研究员雷马吉·霍伊纳西 (Remadji Hoinathy) 表示，最近投票制度的变化可能会使后果进一步复杂化。其中包括引入单一投票，要求选民从同一党派中选出总统候选人和议员。霍伊纳西说，这些变化“可能会加剧选举结果的紧张局势，然后可能会出现争议，甚至暴力”。

尽管没有可靠的民意调查，但邦戈的阵营将他视为赢得比赛的坚定热门。

据路透社说，他的主要威胁来自联合反对派候选人、69 岁的阿尔伯特·翁多·奥萨 (Albert Ondo Ossa)，他是一位经济学和管理学教授，一直致力于变革和更好的经济体制。这种宣传可能会在一个三分之一的年轻人失业且绝大多数人只知道邦戈规则的国家引起共鸣。

周五，大量人群参加了邦戈和翁多·奥萨在首都利伯维尔举行的最后集会。

消息称，选举计票将于格林威治标准时间 1700 点投票结束后开始。目前尚不清楚初步结果何时公布。

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