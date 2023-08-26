刚果(金)疑其将官涉非法贸易

RFI非洲 / 司法案件

非洲 – 在矿产资源丰富的非洲国家刚果民主共和国（RD Congo），多方消息来源显示，有一名将军因一桩非法矿物贸易案而遭金沙萨当局讯问和禁闭。此案起因是由于腾科-丰古鲁美矿业公司（TFM-Tenke Fungurume Mining）的一批铜在运出卢本巴希（Lubumbashi）时遭截获。据传，还有一家南非公司也涉案。

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据本台法广（RFI）法文网今天（2023年08月26日星期六）的最新报道。多方消息来源都提到，刚果（金）将军穆塔哈（Gen. Smith Gihanga MUTARA）已于本周二（2023年08月22日）在首都金沙萨（Kinshasa）被讯问。因为，他的姓名出现在一桩非法贩卖矿物的案子中。此外，上加丹加省（Haut-Katanga）还有其它军方和民政当局高层涉案。

-- 刚果(金)将军涉嫌卷入一桩国际大案 -

本台法广（RFI）通讯员卡曼达（Kamanda wa Kamanda Muzembe）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，两个月前的06月30日，走私犯在刚果（金）的铜都卢本巴希（Lubumbashi）的出口截获一批重达120吨的阴极铜。这批物资属于腾科-丰古鲁美矿业公司（TFM-Tenke Fungurume Mining），计划途径赞比亚运往南非。

RFI Image / Les gisements de Tenke Fungurume à Kolwezi (RDC) constituent l'une des plus importantes réserves de cuivre et de cobalt connues au monde. © Alexandra Brangeon/RFI

非政府组织[人权研究所]（IRDH-Institut des Recherches en Droits Humains）引述多方消息来源，上加丹加省（Haut-Katanga）军方卷入此案。因此，这批物资的转车地点是在位于卢本巴希（Lubumbashi）的刚果（金）第22军区的设施内。这些消息来源还说，有一家南非公司也卷入此案。

-- 刚果(金)将军遭到军事司法当局传讯 -

几天前，刚果（金）上加丹加省（Haut-Katanga）的前内政高官Éric Muta Ndala在接受本台法广（RFI）采访时谈到，存在多个非法贩卖矿物的网络，并得到军方和民政当局的维护。

RFI Carte Archive / RD Congo: région Katanga. 刚果（金）:加丹加地区。 © RFI Carte

鉴于遭到怀疑，刚果（金）将军穆塔哈（Gen. Smith Gihanga MUTARA）在周二遭到军事司法当局传讯，至今仍被处于禁闭之中。安全部门的消息说，可能将会轮到其它要员面临被传唤。

-- 非政府组织注意到刚果(金)一位省长 -

本台法广（RFI）法文网上的同一消息还说，非政府组织[人权研究所]（IRDH-Institut des Recherches en Droits Humains）提议司法当局注意上加丹加省（Haut-Katanga）省长在这桩案子中的角色。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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