津巴布韦总统宣布胜选 反对派拒绝接受结果

津巴布韦/选举

津巴布韦选举委员会周六晚间表示，现任总统埃默森·姆南加古瓦以约53%的选票赢得了本周的总统选举，但反对派和分析人士立即对这一结果提出质疑。反对派拒绝接受官方公布的选举结果。

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据路透社今天报道，津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦宣布选举获胜。姆南加古瓦在 2017 年军事政变后接替了长期领导人罗伯特·穆加贝 (Robert Mugabe)，人们普遍预计他将获得连任，因为分析人士表示，这次竞选严重偏向于非洲民族联盟-爱国阵线 (ZANU-PF) 执政党。该党执掌权力已超过四十年。

津巴布韦选举委员会(ZEC)表示，姆南加古瓦的主要挑战者、反对派公民变革联盟(CCC)党魁纳尔逊·查米萨(Nelson Chamisa)获得了44%的总统选票。

选举委员会宣布姆南加古瓦获胜后，非洲民族联盟-爱国阵线的支持者开始在结果中心唱歌欢呼。

但CCC 发言人在 X（前身为 Twitter）上发帖表示，该党拒绝“任何未经适当验证而仓促得出的结果”。

姆南加古瓦还在2018年的上次总统选举中以微弱优势击败了查米萨。反对派声称选举受到操纵，但宪法法院维持了结果。

虽然选举前夕基本上没有发生暴力事件，但警方经常利用津巴布韦严厉的公共秩序法禁止反对派集会并逮捕反对派支持者。

执政的非洲民族联盟-爱国阵线否认其拥有不公平的优势，或试图通过操纵影响选举结果。

据欧盟观察团团长周五表示，本周的投票是在“恐惧气氛”中进行的。南部非洲区域集团南部非洲发展共同体的代表团注意到了投票延迟、禁止集会和有偏见的官方媒体报道等问题。

金山大学政治学讲师妮可·比尔兹沃斯 (Nicole Beardsworth) 表示，她认为周六晚间的声明可能是对南部非洲发展共同体和其他选举观察员批评的回应。她称，“我们都对 ZEC 宣布总统选举结果的速度抱有很多疑问。”

消息称，本周总统和议会选举的投票原定于周三一天内结束，但由于选票分发较晚，一些选区的投票时间延长至周四。

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