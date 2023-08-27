金砖集团扩大迈向去美元化？

RFI非洲 / 金砖峰会

金砖集团 – 为期三天的第15届金砖国家（BRICS）首脑峰会已于本周四（2023年08月24日）在南非的经济中心落下帷幕。这是本台法广（RFI）近日众多法文专栏节目的关注主题。其中，驻约翰内斯堡（Johannesburg）通讯员克莱尔（Claire Bargelès）于08月25日星期五峰会闭幕后第二天发回报道，分析金砖集团扩大与去美元化之间的关系。

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本台法广（RFI）法文网于2023年08月25日星期五，刊出了南非通讯员克莱尔（Claire Bargelès）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的一篇分析报道。内容围绕金砖集团在其第15届首脑峰会上宣布了一项重大决定，接纳：非洲的埃及和埃塞俄比亚、南美的阿根廷、西亚的伊朗、沙特阿拉伯及阿联酋，共六个国家为金砖集团新成员。正式生效日期是2024年01月01日。

RFI Montage / BRICS : les dirigeants des cinq pays membres ont décidé de plus que doubler leur nombre et d’accepter six nouvelles nations : l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à partir du 01 janvier 2024. (illustration) © RFI composite

这一报道的法文原标题为：[L'élargissement des Brics, un premier pas vers la dédollarisation?]。换做中文可被译作[金砖集团的扩大，走向去美元化的第一步？]。下面是简介以供分享。

-- 金砖集团应会继续推动去美元化 -

本台法广（RFI）法文网上的这篇分析性报道首先指出，金砖集团（BRICS）的这一扩大决定与其推动的去美元化问题有关，并可能会形成规模。就算在短期内建立一种共同货币的想法，因其建立的复杂性而受到沉重打击。但找到代替绿色美钞的想法依旧难以消除。

RFI Image Archive / les pays des Brics souhaitent s’en rapprocher à travers l’augmentation des échanges dans les monnaies locales des membres. Le Président russe Vladimir Poutine, très intéressé par le projet en raison des sanctions financières qui touchent Moscou. Ici, le mardi 22 août 2023, à l'ouverture du sommet des Brics à Johannesburg en Afrique du Sud, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole par visioconférence. (illustration) AP - Jerome Delay / RFI Image Archive

金砖国家希望通过增加成员国的本币交换来拉近关系。鉴于莫斯科当前所遭受的金融制裁，俄罗斯领导人普京对此计划十分感兴趣。部分国家已经开始相互交换货币。首先有中国。自今天初以来，大幅使用人民币来购买俄罗斯的原材料。巴西打算要跟上。

-- 金砖集团的扩大与石油美元体系 -

鉴于金砖集团新成员利雅得、德黑兰和阿布达比都名列全球石油储量十大国，这将可能翻转石油美元机制的统治。相关金融部长和央行行长已授命进一步研究这一问题，并于2024年10月在俄罗斯举行下一届峰会时拿出他们的结果。

RFI Image / BRICS Sommet 2023 : le président brésilien Lula Da Silva a affirmé que les Brics continueront à s'ouvrir à de nouveaux membres et à être la force motrice d'un nouvel ordre international. (illustration) © Lucia Müzell/ RFI

法国国立东方语言与文明学院（Inalco-Institut National des Langues et Civilisations Orientales）的一名专家说，西方就这样被撇在了一边。那尤其是中国所想要展现的地缘政治看法，显示其她有能力激发起没有西方的国际性活动。

-- 金砖集团扩大寻求改变国际秩序 -

巴西总统卢拉提到，金砖集团将继续为新成员开放，仍是国际新秩序的推动力量。不过，有专家指出，除了遭制裁的伊朗之外，金砖集团的新成员都与西方国家有着重要的双边关系。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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