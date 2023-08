金砖集团扩大迈向去美元化？

RFI Montage / BRICS : les dirigeants des cinq pays membres ont décidé de plus que doubler leur nombre et d’accepter six nouvelles nations : l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à partir du 01 janvier 2024. (illustration)

