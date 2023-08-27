金砖集团扩大迈向去美元化？
金砖集团 – 为期三天的第15届金砖国家（BRICS）首脑峰会已于本周四（2023年08月24日）在南非的经济中心落下帷幕。这是本台法广（RFI）近日众多法文专栏节目的关注主题。其中，驻约翰内斯堡（Johannesburg）通讯员克莱尔（Claire Bargelès）于08月25日星期五峰会闭幕后第二天发回报道，分析金砖集团扩大与去美元化之间的关系。
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本台法广（RFI）法文网于2023年08月25日星期五，刊出了南非通讯员克莱尔（Claire Bargelès）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的一篇分析报道。内容围绕金砖集团在其第15届首脑峰会上宣布了一项重大决定，接纳：非洲的埃及和埃塞俄比亚、南美的阿根廷、西亚的伊朗、沙特阿拉伯及阿联酋，共六个国家为金砖集团新成员。正式生效日期是2024年01月01日。
这一报道的法文原标题为：[L'élargissement des Brics, un premier pas vers la dédollarisation?]。换做中文可被译作[金砖集团的扩大，走向去美元化的第一步？]。下面是简介以供分享。
-- 金砖集团应会继续推动去美元化 -
本台法广（RFI）法文网上的这篇分析性报道首先指出，金砖集团（BRICS）的这一扩大决定与其推动的去美元化问题有关，并可能会形成规模。就算在短期内建立一种共同货币的想法，因其建立的复杂性而受到沉重打击。但找到代替绿色美钞的想法依旧难以消除。
金砖国家希望通过增加成员国的本币交换来拉近关系。鉴于莫斯科当前所遭受的金融制裁，俄罗斯领导人普京对此计划十分感兴趣。部分国家已经开始相互交换货币。首先有中国。自今天初以来，大幅使用人民币来购买俄罗斯的原材料。巴西打算要跟上。
-- 金砖集团的扩大与石油美元体系 -
鉴于金砖集团新成员利雅得、德黑兰和阿布达比都名列全球石油储量十大国，这将可能翻转石油美元机制的统治。相关金融部长和央行行长已授命进一步研究这一问题，并于2024年10月在俄罗斯举行下一届峰会时拿出他们的结果。
法国国立东方语言与文明学院（Inalco-Institut National des Langues et Civilisations Orientales）的一名专家说，西方就这样被撇在了一边。那尤其是中国所想要展现的地缘政治看法，显示其她有能力激发起没有西方的国际性活动。
-- 金砖集团扩大寻求改变国际秩序 -
巴西总统卢拉提到，金砖集团将继续为新成员开放，仍是国际新秩序的推动力量。不过，有专家指出，除了遭制裁的伊朗之外，金砖集团的新成员都与西方国家有着重要的双边关系。
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