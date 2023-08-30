加篷兵变：北京呼吁确保邦戈总统人身安全

加篷/非洲

中非国家加篷总统选举后发生兵变，目前局势尚不明朗，周三凌晨，加蓬选举中心宣布总统邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任之后。十余名军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义在加蓬24电视台发布声明宣称选举结果无效，并称已获取政权。

广告 继续浏览后续

法新社报道指出，加蓬宣布获取政权的军官宣称，加蓬总统邦戈被软禁，邦戈的儿子已被捕。目前除边境关闭外，加蓬的空中交通也已关闭。据半岛电视台报道，非洲联盟和平与安全理事会将于8月31日举行会议，讨论加蓬的军事接管问题。

总部设在法国的非洲新闻网站Lsi Africa周三上传了一个被介绍为是被监视居住的总统邦戈向外界求救的视频，邦戈在视频中用英文向外界呼吁，关注他个人以及家人的处境。不过，该视频尚且有待于进一步确认。

各国对加篷兵变反应谨慎，中國外交部发言人在8月30日举行的例行記者會上就加蓬目前政治局勢表示，中方密切关注加蓬形勢发展，呼籲加蓬相關方從國家和人民利益出發，通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序，確保邦戈总统人身安全，维护國家和平穩定和發展大局。

中國駐加蓬使館30日發佈公告稱，鑒於當前加蓬局勢，中国使馆已经启动重大突發事件應急機制。建議所有在加中國公民居家不外出。

加篷曾经被认为是非洲较为稳定的国家，该国石油以及森林资源丰富，与中国经贸关系密切，今年 4 月现任总统邦戈访问中国时被习近平称为 "中国的老朋友"，据中国国家媒体报道，利伯维尔与北京之间的关系 "稳如磐石"，最近已升格为 "全球战略合作伙伴关系"。中国政府视加蓬为中部非洲的重要盟友。

今年七月，中国海军第43批护航编队结束对尼日利亚的访问后，还对加篷进行了为期四天的访问。被认为是中非合作的一大举措。

这是加篷总统选举之后第二次发生兵变，2018年10月，邦戈连选连任后因健康原因在沙特摩洛哥等地接受治疗，期间，2019年1月7日，加篷共和国卫队官员在加蓬首都利伯维尔发动政变，试图推翻邦戈政权，军方还在在国家电视台宣布成立国家复兴委员会。不过，数小时后，加篷政府宣布已逮捕七名政变领导人，政府还宣布两名叛变者已被击毙。2021年7月，加篷军事法庭判处了三名参加兵变的军人，

邦戈家族已经统治加篷五十多年。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅