加蓬军事政变：总统遭软禁 边境被关闭

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尼日尔政变之后，加蓬军事政变策划者周三（8月30号）也宣布，他们已经 "终结 "了加蓬的 "现政权"，并软禁了执政14年的阿里-邦戈总统等人。

2023 年 8 月 30 日，AFP TV 获得了一段未经证实的视频，拍摄地点未公开的视频显示加蓬总统阿里-邦戈呼吁 "他在世界各地的朋友们发出一些声音"。

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据法新社，就在官方宣布邦戈在周六的总统选举中以 64.27% 的得票率获胜之后，加蓬 24 电视频道的屏幕上出现了十几名士兵的身影。 这些士兵包括共和国卫队（GR）成员、戴着绿色贝雷帽的总统禁卫军、正规军士兵和警察。

军方认为选举的组织工作 "不符合透明投票的条件"，并谴责 "不负责任的管理"。

他们宣布解散国家所有机构，关闭加蓬边境，"直至另行通知"。

在这场遭到法国谴责的政变之前，这个石油资源丰富的中非国家已被邦戈家族统治了 55 年之久。当地居民迅速走上街头表示对军队的支持，阿里-邦戈本人则在一段视频中呼吁他的 "朋友们发出声音来"。

军方在国家电视台上宣布，2009年接替父亲的阿里-邦戈已被软禁，他“周围有他的家人和医生"，他的儿子努尔丁-邦戈-瓦伦丁因 "叛国罪 "被捕。

报道称，一系列逮捕行动还针对政权的其他六名高级官员，包括邦戈先生的参谋长和副参谋长、总统顾问以及加蓬民主党（PDG）的第一和第二号人物。

根据国家电视台播出的画面，总统卫队长布莱斯-奥利吉-恩圭马将军被数百名士兵抬走，凯旋而归。

国际社会对这一非洲法语国家的最新政变反应迅速：中国呼吁 "确保阿里-邦戈的安全"，前殖民国家法国则 "谴责正在发生的军事政变"。俄罗斯表达了 "深切关注"，加蓬去年加入的英联邦也表达了 "深切关注"。

被政变策划者逮捕的七人是 "青年卫队 "的代表，自邦戈先生于2018年中风后长期疗养归来以来，他们组成了一个与国家元首关系密切且极具影响力的顾问团。

反对派和民间社会经常指责这些 "青年卫队 "成员已成为国家的真正统治者，因为在他们看来，阿里-邦戈因中风后遗症而非常虚弱。

政变是在宵禁和互联网被切断的情况下发生的，据政府称，这两项措施是政府在周六投票结束前颁布的，目的是防止可能发生的 "暴力"。

军方声明宣读后不久，法新社记者听到利伯维尔几个区有自动武器开火的声音。零星的枪声很快停止。

军事领袖指出，他们被控犯下叛国、侵占、贪腐和伪造总统签名等罪行。

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