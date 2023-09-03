度假摩洛哥莫误进阿尔及利亚

RFI非洲 / 马格里布

北非 – 在北非马格里布地区，摩洛哥国王穆罕默德六世（roi Mohammed VI）曾在一个月前的07月末，明确表达想与其邻国阿尔及利亚实现关系正常化、重开边境的意愿。本周二，在摩洛哥北部海滨，有多部摩托艇（jet-ski）误入邻国水域，遭到阿尔及利亚海岸警卫队员的枪击。有2人死亡或失踪，其中一名死者是法国人。这起事件的整个过程目前还不清晰。不过，摩洛哥政府的一名高官表示，此事属于司法机关的管辖范围。

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RFI Image Archive / Maroc : le roi Mohammed VI souhaite un «retour à la normale» avec l'Algérie. Ici, le roi Mohammed VI. (illustration) Getty / RFI Image Archive

综合本台法广（RFI）法文网近日的多则报导，在摩洛哥的多名度假人，由于误入邻国水域而遭阿尔及利亚海岸警卫队员的枪击。有两人死亡，其中一人为现年29岁的法国-摩洛哥男子（un Franco-Marocain）。另有一名法国人，目前遭阿尔及利亚关押。

-- 多名男子进入阿尔及利亚水域 -

据本台法广（RFI）通讯员维克多（Victor Mauriat）发自拉巴特（Rabat）的消息，这起事件最初是由摩洛哥的媒体对外披露。故事讲述四名青年在海中玩耍摩托艇（jet-ski）导致悲剧。地点是在摩洛哥北部的萨伊迪耶（Saidia）。

RFI Image Archive / Maroc: deux vacanciers tués, dont un Franco-Marocain, dans les eaux à la frontière avec l'Algérie par des garde-côtes algériens lors d’une balade en jet-skis. Ici, un jet-ski. (illustration) © AP - Bilal Hussein / RFI Image Archive

摩洛哥的萨伊迪耶（Saidia）有着漫长的沙滩，风景宜人。这里是北非热门的旅游胜地，与阿尔及利亚边境接壤。08月29日星期二，四名男子玩了一天之后，在夜幕降临之际误入邻国水域。他们遭遇阿尔及利亚的海岸警卫队。

-- 阿尔及利亚海警人员开枪射击 -

据一名生还者叙述，他们没有试图逃跑。阿尔及利亚海警人员抵达时，曾想要掀翻他们的摩托艇（jet-ski）。双方曾有过交谈，但外界目前不了解具体的内容。阿尔及利亚海警人员指出了萨伊迪耶（Saidia）的方向。就在他们出发时，枪响了。

RFI Image Archive / Maroc : jeune franco-marocain tué dans les eaux algériennes, émouvantes funérailles de Bilal Kissi à Bni Drar, le jeudi 31 août 2023. AFP / RFI Image Archive

社交媒体上的画面显示，一具年轻人的尸体漂浮在他的水上设备旁。这是29岁的法国-摩洛哥男子Bilal Kissi。这名死者现已下葬，地点是在40公里外的摩洛哥东部城镇的Bin Drar。

-- 阿尔及利亚海警人员为何开枪 -

法国外交部现已证实，被阿尔及利亚海警扣押的一名青年是法国人。摩洛哥媒体说，这名法国-摩洛哥人在被捕前，已中枪。他现已被移交司法当局。第四名男子据报也已死亡。这是一名40岁的摩洛哥人，他的尸体还在阿尔及利亚水域，是否已经找到，并不明确。

RFI Carte Archive / Afrique : Marco et Algérie. (illustration) RFI Carte

本台法广（RFI）通信员娜迪娅（Nadia Ben Mahfoudh）发自摩洛哥消息说，这起事件还有一些疑团：当时进入阿尔及利亚水域的人数是多少？他们都有哪些国籍？据报4部摩托艇（jet-ski）上有5人。阿尔及利亚海警为何开枪？阿尔及利亚和摩洛哥两国目前对此事件的态度都很低调。摩洛哥政府发言人穆斯塔法·巴耶塔斯（Mustapha Baitas）说，他认为，此事属于司法机关的管辖范围。

-- 摩洛哥和阿尔及利亚关系紧张 -

本台法广（RFI）法文网09月02日星期六更新的一篇网文指出，这一事件应该与西撒哈拉主权归属问题无关。

RFI Carte Archive / Afrique : le Sahara occidental. (illustration) RFI Carte Archive

由于对西撒哈拉主权归属存在严重分歧，摩洛哥与阿尔及利亚之间的关系长期紧张。上一世纪70年代摩洛哥曾率先提出断交。而这次断交则是始于两年前的2021年08月，由阿尔及利亚对外宣布。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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