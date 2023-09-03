科特迪瓦:2023地方选举唱票
非洲 – 西非国家科特迪瓦（Côte d’Ivoire），中文也有译作象牙海岸。该国近8百万选民周六（2023年09月02日）被邀前往投票站，参加今年的地方选举投票。本次投票选举市长和大区议会议长。这也是科特迪瓦2025年总统大选前的最后一次全国性的投票活动。负责本次投票安全工作的军方首脑表示，整个投票过程进展平稳。除了在当地法语通讯员之外，本台法广（RFI）还有特派记者到现场报导这一选举。据报，该国执政党RHDP的多名部长已在本次地方选举中胜出。
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据本台法广（RFI）法文网今天（2023年09月03号）星期日的多则更新报导，科特迪瓦周六的2023年地方选举投票得到选民们的跟进。虽然，当晚发生了几起意外，整个过程平稳。为了安保，当局调动了近4400名宪兵和警察负责各投票站安全。
-- 科特迪瓦军警人员全程监督投票进度 -
本台法广（RFI）通讯员比内塔（Bineta Diagne）发自阿比让（Abidjan）的消息说，在计票时和运输投票设备时，军警人员也都在场。全国人权委员会记录到近250起与投票设备运抵迟到的意外，造成部分投票站未能按时启动。除Plateau和Marcory两地爆发冲突之外，其它地点都没有发生暴力行径。
乐谱贡（Yopougon）是阿比让周围人口最多的一座卫星城。这里被各政党认为，是一个具有决定性的选区。本台法广（RFI）通讯员见证了当地选民在平静的气氛中投票。部分年轻的女选民接受了现场采访。民间社会组织联盟也表示，这个投票气氛缓和。有近百起意外无损选举进程。
-- 科特迪瓦政府多名部长赢得地方选举 -
在距离科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）以北大约100公里的城镇阿佐佩（Adzopé），本台法广（RFI）特派记者法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）也发回消息说，投票时的气氛平静。独立选举委员会整晚忙于统计各地的投票结果。
科特迪瓦2023年地方选举的投票结果应该在2023年09月03日星期天起开始揭晓。目前已知交通部长阿马杜·科内(Amadou Koné)和教育部长马里亚图·科内夫人(Mme Mariatou Koné)在地方选举中胜出。该国独立选举委员会（CEI-Commission électorale indépendante）主席Ibrahim Coulibaly-Kuibiert表示，市镇选举的投票率为40%。
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