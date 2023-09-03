科特迪瓦:2023地方选举唱票

RFI非洲 / 选举投票

非洲 – 西非国家科特迪瓦（Côte d’Ivoire），中文也有译作象牙海岸。该国近8百万选民周六（2023年09月02日）被邀前往投票站，参加今年的地方选举投票。本次投票选举市长和大区议会议长。这也是科特迪瓦2025年总统大选前的最后一次全国性的投票活动。负责本次投票安全工作的军方首脑表示，整个投票过程进展平稳。除了在当地法语通讯员之外，本台法广（RFI）还有特派记者到现场报导这一选举。据报，该国执政党RHDP的多名部长已在本次地方选举中胜出。

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据本台法广（RFI）法文网今天（2023年09月03号）星期日的多则更新报导，科特迪瓦周六的2023年地方选举投票得到选民们的跟进。虽然，当晚发生了几起意外，整个过程平稳。为了安保，当局调动了近4400名宪兵和警察负责各投票站安全。

-- 科特迪瓦军警人员全程监督投票进度 -

本台法广（RFI）通讯员比内塔（Bineta Diagne）发自阿比让（Abidjan）的消息说，在计票时和运输投票设备时，军警人员也都在场。全国人权委员会记录到近250起与投票设备运抵迟到的意外，造成部分投票站未能按时启动。除Plateau和Marcory两地爆发冲突之外，其它地点都没有发生暴力行径。

RFI Image / Elections locales 2023 en Côte d'ivoire : à Yopougon, commune la plus peuplée du district d’Abidjan, considérée comme une commune déterminante pour les partis politiques, le vote du samedi 02 septembre 2023 s’est déroulé dans le calme. Ici, une affiche de campagne à Yopougon, le 25 août 2023. (illustration) © Bineta Diagne / RFI

乐谱贡（Yopougon）是阿比让周围人口最多的一座卫星城。这里被各政党认为，是一个具有决定性的选区。本台法广（RFI）通讯员见证了当地选民在平静的气氛中投票。部分年轻的女选民接受了现场采访。民间社会组织联盟也表示，这个投票气氛缓和。有近百起意外无损选举进程。

-- 科特迪瓦政府多名部长赢得地方选举 -

在距离科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）以北大约100公里的城镇阿佐佩（Adzopé），本台法广（RFI）特派记者法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）也发回消息说，投票时的气氛平静。独立选举委员会整晚忙于统计各地的投票结果。

RFI Image Archive / Elections locales 2023 en Côte d'ivoire ：pendant toute la nuit, les résultats dans les 31 régions et les 201 communes ont été compilés par la Commission électorale indépendante. Ici, une affiche de promotion de la campagne de Florence Achi pour les élections locales du 2 septembre 2023, en Côte d'Ivoire. (illustration) © François Hume-Ferkatadji/RFI

科特迪瓦2023年地方选举的投票结果应该在2023年09月03日星期天起开始揭晓。目前已知交通部长阿马杜·科内(Amadou Koné)和教育部长马里亚图·科内夫人(Mme Mariatou Koné)在地方选举中胜出。该国独立选举委员会（CEI-Commission électorale indépendante）主席Ibrahim Coulibaly-Kuibiert表示，市镇选举的投票率为40%。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

RFI Carte / Afrique : Côte d’Ivoire. 存档地图 / 西非国家:科特迪瓦(中文也译作象牙海岸）。 © RFI - Anthony Terrade

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