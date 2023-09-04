加蓬强人宣示就职：称过渡总统

加蓬/选举/过渡总统

在加蓬，2023 年 8 月 30 日针对总统邦戈的政变发生五天后，过渡机构和恢复委员会 (CTRI) 负责人布莱斯·克洛泰尔·奥利吉·恩圭马 (Brice Clotaire Oligui Nguema) 将军今天手摁“宪法”宣誓就职，并称是国家“过渡总统”。

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据本台报道称，加蓬新任强人宣称：“我向上帝和加蓬人民发誓，忠实地维护共和政体，尊重并确保尊重过渡宪章和法律。”他还申明，他将维护“民主的成就”。

本台驻利伯维尔特约记者弗朗索瓦·马泽 François Mazet报道称，2023 年 9 月 4 日，布里斯·克洛泰尔·奥利吉·恩圭马将军在利伯维尔宣誓，誓言维护共和政权，尊重加蓬过渡宪章。 宣誓完毕，会场响起掌声，室外响起几声礼炮。

是宪法法院法官主持了宣誓就职仪式，被免职的院长禁止到场。 会场里还有行政、军事、外交当局、最近解散的前政府、总理阿兰-克洛德·比利-拜-恩泽和刚刚因军事政变而被解职的副总统罗丝·克里斯蒂安·奥苏卡·拉蓬达等人面孔。 这是他们接受正在开始的过渡的一种方式。

对于反对党“Alternance 2023”的领导人来说，情况也是如此，但反对党候选人阿尔伯特·翁多·奥萨(Albert Ondo Ossa)并不接受这一结果。

宣誓就职后新强人发表讲话。 作为共和国卫队指挥官，穿着红色服装的奥利吉·恩圭马将军再次谈到了 8 月 30 日政变的原因。 他指责说，“选举过程不公平，军队承担责任，人民支持。 士兵们将尊重他们的誓言。”

新强人承诺在未来几天内组建一个拥有经验和技能的新政府，并进行过渡以就新宪法进行全民公投。 “人民要求通过职能机构保证他们的声音。”

新强人没有透露过渡的持续时间。

新任过渡总统布里斯·克洛泰尔·奥利吉·恩圭马还在聚集在总统府前的相当多的人群面前主持阅兵式。

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