加蓬政变领袖就任临时总统

军事政变

非洲 – 非洲中西部国家加彭的政变领袖恩古玛将军4日宣誓就任临时总统，他承诺将在过渡政府统治及特赦思想犯后，借由举行“自由、透明且可信赖的选举”恢复文人统治。

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法新社报导，恩古玛（Brice Oligui Nguema）在就职演说中表示，选举是将“权力交还给人民”的垫脚石。但他并未提出选举举行时程。

恩古玛还说，他寻求加蓬所有“核心团体”参与草拟一份新宪法，并将让其“借由公民投票获得采用”。

恩古玛并表示，他会指示未来政府研究如何特赦思想犯，以及让所有流亡海外者更容易返回自己的家园。

现年48岁的恩古玛原是加彭精锐共和国卫队（Republican Guard）的领袖。他8月31日带头发动政变，结束原总统阿里．邦戈（Ali Bongo Ondimba）与其2009年逝世父亲欧玛．邦戈（Omar Bongo）合计长达55年的家族统治。

阿里．邦戈遭到罢黜前不久，才获宣告在8月26日的总统大选赢得胜利。但反对派认定这是选举是舞弊结果。

自政变以来，大多数加蓬人感谢军队“将他们从邦戈氏族手中解放出来”，但军队拒绝说这是一场政变，而宁愿谈论军事行动避免了一场“血洗”的“爱国行为” ，没有死亡或受伤的情况发生。

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