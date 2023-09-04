毛里求斯面对持续性缺乏外币
印度洋岛国 – 非洲岛国毛里求斯面临持续性缺乏外币。这是本台法广（RFI）法语[非洲经济]专栏（Chronique Afrique Economie）在今天凌晨（2023年09月04日星期一）上网的最新话题。为了支持经济，稳定本币卢比（la roupie）与美元之间的汇率，该国央行（Banque de Maurice）自Covid-19疫情爆发以来，已向市场投放了近38亿美元的战略性外汇储备。
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-- 毛里求斯货币有持续性贬值压力 -
印度洋上的岛国毛里求斯，距离非洲东海岸近2000公里。这个被认为属于非洲东部的一个岛国，在2021年成为了非洲第一个与中国签订自由贸易协议的国家。2022年12月底，毛里求斯启动了继南非、赞比亚之后，中国人民币在非洲的第三个清算中心。目标是要促进双边贸易发展。
本台法广（RFI）法文网今天2023年09月04日周一有关非洲的最新报道之一：毛里求斯进口商面对持续性缺乏外币。该国货币卢比（La roupie）与美元之间的汇率有贬值压力。自Covid-19疫情爆发以来，毛里求斯央行（Banque de Maurice）已向市场投放了近38亿美元，但这还不足以抵御该国卢比（la roupie）的贬值。
-- 毛里求斯经济学家感到现状矛盾 -
本台法广（RFI）通讯员阿卜杜拉（Abdoollah Earally）发自毛里求斯首都路易港（Port-Louis）的消息说，这是该国一位老字号进口商匿名透露的现状，并已得到毛里求斯一名经济学家Rajiv Hasnah的证实。这名经济学家表示，当前情况有些矛盾。尽管旅游业已有很大的恢复、纺织业有了改善、金融业稳定了，农业继续表现出色，但就是缺乏外币，已有三年之久。
毛里求斯央行今年已向市场投入6千万美元，并敦促17家当地银行不要投机。尽管当局出手干预，毛里求斯卢比（la roupie）与美元之间的汇率在过去三年里，已贬值超过30%。
_Papier Desk jour 2023.09.04 lundi - Nicolas - Maurice fait face à une pénurie persistante de devises
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