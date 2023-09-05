加蓬新强人是何许人也？

加蓬

上周在加蓬，推翻阿里-邦戈（Ali Bongo）的布里斯-奥利吉-恩圭马（Brice Oligui Nguema）将军于9月4日宣誓就职，担任 "过渡期 "总统，过渡期的期限尚未确定，但他承诺在过渡期结束时组织自由选举。加蓬临时总统是何人？他与前体制关系密切，这对加蓬是益是害？请听法国圣西尔军事学院讲师、社会学家阿克塞尔-奥热（Axel Augé）的解读。

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另据法国世界报报道，在加蓬发生政变之后，布里斯-奥利吉-恩圭马将军在数百名令人生畏的绿色贝雷帽的簇拥下凯旋而归，这位迄今为止一直低调甚至神秘的将军被形容为 "戴着天鹅绒手套的铁腕人物"。在五天的时间里，这位被他推翻的阿里-邦戈-翁丁巴总统的禁卫军首领开始了一场名副其实的媒体马拉松。

这位 48 岁、身材健硕、留着光头的男子从未提高过嗓门，他以军人的黑色面孔和坚定语气对商界领袖、宗教领袖、工会成员、"政客 "和记者进行演讲，甚至威胁参与腐败的老板，颂扬 "秩序和纪律"。他承诺将从邦戈先生内阁最高级成员（包括他的一个儿子）的家中搜出的 72 亿非洲法郎（1,100 万欧元）现金用于为没有饮用水的人打井。

在被 "召见 "到总统府的 200 多名商界领袖面前，他承诺向 "真正的老板"、"爱国者 "提供帮助，条件是他们必须放弃 "多开票 "以换取国家最高官员回扣的 "系统 "做法。奥利吉将军盯着观众威胁说："我不会再容忍这种做法了"。

在这些会议期间，他坐在一张朴素的办公桌前，面对总统府一个巨大房间里的数百名对话者，认真记录下每一个不满，以便做出回应。他承诺举行 "自由和透明的选举"，但没有设定最后期限，也没有说明政变领导人是否可以成为候选人，还承诺通过全民公决制定新宪法，以及 "建立更加民主和更加尊重人权的机构"。"然而，他警告说不要仓促行事。

来自帮戈核心圈子的人

根据法国世界报的报道，这位叱咤风云的共和国卫队（GR）首领负责保护邦戈体系的核心，他不费吹灰之力、出人意料地夺取了权力。然而，据他的少数批评者称，他是一个真正的内部人。

阿里的父亲奥马尔-邦戈（Omar Bongo Ondimba）统治加蓬长达41年，2009年去世。一位与阿里关系密切的消息人士告诉法新社，阿里曾在摩洛哥梅克内斯皇家军事学院接受训练，他如影随形地跟随奥马尔-邦戈，直到奥马尔-邦戈在巴塞罗那一家医院咽下最后一口气。2009 年阿里-邦戈当选后，他被解职，成为加蓬驻摩洛哥和塞内加尔大使馆的武官，长达十年之久。

他的父亲是加蓬的多数民族，他主要跟随母亲在邦戈部族的大本营上奥果韦省长大，成长环境与奥马尔非常接近，以至于今天有人称他为阿里的 "表弟"，但却无法证实这一说法。2019 年，他以一名上校的身份重回人们的视线，成为强大的 GR 情报部门的负责人，仅半年后就晋升为将军和总统府禁卫军的负责人，成为加蓬安全机构的中流砥柱。

根据调查财团 "有组织犯罪和腐败报告项目 "2020 年的一份报告，奥利吉将军在美国积累了大量财富，他于 2015 年和 2018 年在马里兰州购买了三处房产，总价超过 100 万美元，均以现金支付。

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