埃及也要学中国计划生育？

埃及/计划生育

埃及经济与人口成为关注与争议话题。埃及总统塞西罕见称赞中国的计划生育，称中国的“一胎政策”可以成为埃及计划生育的样板。消息没有提及中国现在已经被迫放弃一胎政策，奖励2胎3胎，但中国民众对生育兴趣缺缺是否在埃及获得了解。

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据法新社报道称，在阿拉伯世界中，埃及是人口最多的国家，目前有1.05亿人。但埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）5日以中国的一胎化政策为例，呼吁采取措施来减缓国内生育率。

据塞西说：“我们每年需要40万名新生儿。”但埃及2022年有近220万名新生儿。

埃及卫生暨人口事务部长贾法（Khaled Abdel Ghaffar）在记者会中说，“生孩子是完全自由的事”。但塞西随即表态：“我不同意你的想法，说生孩子是完全自由的事。”塞西并说：“让那些可能不知道挑战有多大的人享有自由？到最后是整个社会和国家要付出代价。”

塞西还说：“我们必须安排这种自由，不然会制造大麻烦。”

埃及目前正处于史上最严重的经济危机。

而中国于1970年代实施计划生育，2015年正式终止一孩政策。但据塞西说：“中国在人口管制政策上获得了成功。”

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