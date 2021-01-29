非裔传奇女星茜茜莉泰森逝世 曾获奥斯卡终身成就奖

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（法新社洛杉矶28日电） 曾获奥斯卡终身成就奖的美国重量级非裔女演员茜茜莉泰森（CicelyTyson）今天逝世，享耆寿96岁。

茜茜莉泰森凭藉「简．皮特曼小姐自传」（TheAutobiography of Miss Jane Pittman）荣获艾美奖迷你影集/电影最佳女主角，以及在1972年以电影「儿子离家时」（Sounder）获奥斯卡最佳女主角提名。她的演艺事业横跨70年，作品中经常探讨种族主义与社会不公议题。

她也时常拒演一些她认为是强调非裔负面刻板印象的角色，包括女仆和娼妓。近期的作品包括影集「谋杀入门课」（How to Get Away with Murder）和「纸牌屋」（House of Cards）。

茜茜莉泰森经纪人汤普森（Larry Thompson）在给法新社的声明中表示：「茜茜莉泰森的家人以沈重心情宣布，茜茜莉今天下午安祥过世。」

汤普森写道：「我为茜茜莉泰森处理演艺事业已经40多年了，每一年都感到是项殊荣和福气。」但他未进一步详说茜茜莉的死因。

茜茜莉泰森演艺生涯获奖无数，包括获得多座艾美奖，以及在2013年以「丰富之旅」（A Trip toBountiful）荣获东尼奖（Tony Award）。

2018年，茜茜莉泰森在93岁高龄，以她一生事业作为美国两个世代非裔女演员的标竿，获得奥斯卡终身成就奖。

演员兼制片泰勒派瑞（Tyler Perry）在星光闪烁的好莱坞颁奖典礼上表示：「她是我们非裔美国人的女王。」

泰勒派瑞说，因为她是一名黑人女性，「她必须比别人更加努力工作十倍，而所得报酬却比别人少了100倍。」

茜茜莉泰森出生于纽约哈林区（Harlem），父母是加勒比海国家移民，她以时装模特儿身份出道，之后转行当演员。

茜茜莉泰森的回忆录书名Just as I Am: A Memoir，在26日才刚出版。

© 2021 AFP