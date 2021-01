非裔传奇女星茜茜莉泰森逝世 曾获奥斯卡终身成就奖

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶28日电) 曾获奥斯卡终身成就奖的美国重量级非裔女演员茜茜莉泰森(CicelyTyson)今天逝世,享耆寿96岁。

茜茜莉泰森凭藉「简.皮特曼小姐自传」(TheAutobiography of Miss Jane Pittman)荣获艾美奖迷你影集/电影最佳女主角,以及在1972年以电影「儿子离家时」(Sounder)获奥斯卡最佳女主角提名。她的演艺事业横跨70年,作品中经常探讨种族主义与社会不公议题。

她也时常拒演一些她认为是强调非裔负面刻板印象的角色,包括女仆和娼妓。近期的作品包括影集「谋杀入门课」(How to Get Away with Murder)和「纸牌屋」(House of Cards)。

茜茜莉泰森经纪人汤普森(Larry Thompson)在给法新社的声明中表示:「茜茜莉泰森的家人以沈重心情宣布,茜茜莉今天下午安祥过世。」

汤普森写道:「我为茜茜莉泰森处理演艺事业已经40多年了,每一年都感到是项殊荣和福气。」但他未进一步详说茜茜莉的死因。

茜茜莉泰森演艺生涯获奖无数,包括获得多座艾美奖,以及在2013年以「丰富之旅」(A Trip toBountiful)荣获东尼奖(Tony Award)。

2018年,茜茜莉泰森在93岁高龄,以她一生事业作为美国两个世代非裔女演员的标竿,获得奥斯卡终身成就奖。

演员兼制片泰勒派瑞(Tyler Perry)在星光闪烁的好莱坞颁奖典礼上表示:「她是我们非裔美国人的女王。」

泰勒派瑞说,因为她是一名黑人女性,「她必须比别人更加努力工作十倍,而所得报酬却比别人少了100倍。」

茜茜莉泰森出生于纽约哈林区(Harlem),父母是加勒比海国家移民,她以时装模特儿身份出道,之后转行当演员。

茜茜莉泰森的回忆录书名Just as I Am: A Memoir,在26日才刚出版。

