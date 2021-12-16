非裔佛洛伊德压颈致死案 白警对侵害公民权认罪

（法新社明尼阿波利斯15日电） 美国前警官萧文以膝压住非裔男子佛洛伊德颈部致死，6月遭判谋杀和过失杀人罪成立后，今天对侵害佛洛伊德公民权的控罪认罪，这是他在此案中首次坦承犯下刑事犯罪。

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45岁的萧文（Derek Chauvin）今天在明尼苏达州圣保罗（St. Paul）联邦地方法院出庭，对2020年5月25日过度使用警力以膝盖压住佛洛伊德（George Floyd）颈部近10分钟的联邦控罪认罪。

萧文在与司法部的认罪协议中「坦承他存心使用过度警力，导致佛洛伊德先生身体受伤并死亡」，他「知道自己做错了」。

认罪协议还说：「被告也知道，当时并没有合法理由可让他继续使用武力，因为他知道佛洛伊德先生不只已停止抵抗，也已停止说话、停止移动、停止呼吸，并已失去意识与脉搏。」

佛洛伊德之死被路人以手机拍下公开后，引发全美长达数月的「黑命关天」（Black Lives Matter）示威潮，抗议警察不当对待非裔。

萧文也对在另一案侵害一名14岁少年的宪法权认罪。2017年，萧文把这名戴着手铐的少年面部朝下压制，以手电筒痛击他的头部数次。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）今天在声明中说：「虽然知道这些行为造成的伤害无法修补，司法部仍决心对侵害宪法的人究责，捍卫所有美国人的公民权。」

明尼苏达州法官6月以谋杀非裔男子佛洛伊德（George Floyd）等罪名，判处萧文22年半徒刑，之后萧文就在明尼苏达州服刑。

© 2021 AFP