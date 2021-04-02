非裔佛洛伊德案持续审讯 女友作证坦言有药瘾

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（法新社明尼阿波利斯1日电） 美国法院持续针对非裔男子佛洛伊德遭警察压颈致死案进行审讯，佛洛伊德的女友今天就他生前用药情形出庭作证，坦言两人过去都因病痛而有药物成瘾问题。

法新社报导，审讯进入第4天，与佛洛伊德（George Floyd）交往近3年的45岁女友罗斯（Courteney Ross）出庭作证。

45岁的白人警察萧文（Derek Chauvin）2020年5月25日获报，赴明尼苏达州明尼阿波利斯市处理佛洛伊德涉嫌在商店使用20美元假钞一案，他将46岁的佛洛伊德逮捕上铐后，以膝盖压制对方颈部长达9分多钟，佛洛伊德最终丧命。

这段过程的影片曝光后，全美燃起反种族主义及反警察暴力运动，萧文去职，并被控谋杀和过失杀人。

萧文的律师尼尔森（Eric Nelson）声称，佛洛伊德之死是药物芬太尼（fentanyl）和身体病况所致，他广泛质问罗斯有关佛洛伊德的用药史。

育有两个孩子的罗斯自2017年8月起与佛洛伊德交往，她承认两人均有鸦片类药物（opioid）成瘾问题。

罗斯表示：「我们都为慢性疼痛所苦，我是在颈部，他是在背部。」

她说：「在我看来，成瘾是一辈子的苦战，是我们每天必须应付的事。」

「我们上了瘾，很多次也真的很努力想要戒掉。」

罗斯说，她和佛洛伊德各自有止痛药的处方笺，但他们有时会在街上或「黑市」买药。

她还提到，佛洛伊德2020年3月曾因服药过量而住院数天。

她表示，佛洛伊德在那之后就「没碰药」，但他死前两周似乎又开始用药。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP