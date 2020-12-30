非裔女子泰勒自宅误杀案 美国两涉案警察遭开除

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（法新社华盛顿30日电） 美国非裔女子泰勒3月在自宅遭突袭的警察击毙，引发众人在「黑人的命也是命」运动浪潮中替她喊冤，要求正义，肯塔基州路易维尔警察局今天开除两名涉案警察。

泰勒（Breonna Taylor）家属的律师克鲁普（Ben Crump）在推特写道：「路易维尔警局将终止杰恩斯（Joshua Jaynes）的聘雇关系。杰恩斯当初申请的搜索令，最后导致泰勒惨遭射杀。」

另一名参与突袭行动的警探柯兹葛洛夫（Myles Cosgrove）同样收到终止聘雇关系通知书。

26岁的泰勒是急诊室技术员，警察3月13日破门而入时，她与男友华克（Kenneth Walker）已经就寝，华克以为有人破门抢劫因而开了一枪，误伤其中一警，警方回击32枪。

泰勒身中6枪毙命，华克没有受伤。涉及搜查突袭行动的3名警察，全都没有直接因为击毙泰勒遭控罪名。

警探汉基森（Brett Hankison）6月遭警方开除，他因为在搜查时盲目朝邻近公寓胡乱开枪，9月遭控犯下「肆意危害罪」，但他不认罪。

大陪审团上周起诉汉基森，但另两人都没有被点名为射杀泰勒的警察，在路易维尔掀起众怒与抗议，泰勒家属也指控当局包庇警察。

美国今夏掀起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动浪潮中，抗议人士时常高呼泰勒的名字，要为她与其他命丧警察手下的非裔人士伸张正义。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP