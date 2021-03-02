非裔女经理指控 亚马逊种族和性别歧视

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿1日电） 电商巨擘亚马逊公司（Amazon）公开谈论多元性和社会正义需求的同时，却遭控歧视非裔和女性员工，在今天被告上美国联邦法院。

非裔女性员工纽曼（Charlotte Newman）在亚马逊网路服务（Amazon Web Services）担任资深经理。她在诉状中表示，自己在职场上遭骚扰和性侵害，且未获得她应得的升迁。

辩护律师表示：「就像亚马逊其他许多非裔和女性员工，纽曼因为她的肤色和性别，受到难以�u越的系统性歧视。」

亚马逊发言人回应法新社的置评要求时说：「亚马逊努力发展多元、公平且具包容性的文化，这些指控没有反映出我们的努力或价值。」

「我们不会容忍任何形式的歧视或骚扰行为，会彻底调查所有指控，并且采取合理措施。」

发言人表示，亚马逊正在调查诉讼中提出的指控。

纽曼说她4年前应聘任职亚马逊的公共政策经理，不久后她意识到自己从事的是较高层级的工作，但薪资却比其他白人同事少。

根据诉状，去年6月纽曼提出遭亚马逊一名男性主管骚扰，且数名经理对她有「歧视态度」的书面指控。她之后曾向位于华府的人权办公室（Office of HumanRights）投诉。

© 2021 AFP