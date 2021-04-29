非裔男慢跑遭枪杀 3白人男子被控联邦仇恨和绑架罪

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿28日电） 美国非裔男子亚伯里（Ahmaud Arbery）去年2月在乔治亚州布朗斯威克镇（Brunswick）慢跑时遭3名白人男子枪杀，检方今天以联邦仇恨罪和绑架罪等罪名起诉3人。

65岁的葛瑞格里．马麦可（Gregory McMichael）与35岁崔维斯．马麦可（Travis McMichael）父子以及51岁的布莱恩（William Bryan）2020年2月23日下午开着1台皮卡车在社区内尾随慢跑的亚伯里，之后开枪射杀他，3人如今分别被控1项侵犯权利和1项绑架未遂罪。

然而在案发之初，警方毫无动作，涉案的3人也未被捕或遭起诉，直到近3个月后，相关影片5月初在社群媒体引发广泛讨论，州执法部门才介入并提起诉讼。

司法部在声明中说，起诉书称，这3人「因为亚伯里的种族，而使用武力和以武力威胁，恐吓及干涉他使用公共街道的权利」。

马麦可父子也被控违反枪枝使用，亚伯里家属的委任律师谴责此举形同私刑处决。

除了亚伯里案，美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月在明尼苏达州明尼亚波利斯市遭警察以膝压颈致死，在全国掀起示威潮，抗议种族不公与警察暴力执法。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP