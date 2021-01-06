非裔男遭警枪击导致瘫痪 美检：无人将被起诉

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（法新社威斯康辛州基诺沙市5日电） 美国白人警察去年8月在基诺沙市射击非裔美籍男子布雷克（Jacob Blake）造成他下半身瘫痪，引发一场反种族歧视暴动检方今天宣布，没有任何警察将因此案遭到起诉。

美国威斯康辛州基诺沙郡（Kenosha County）地区检察官格雷夫利（Michael Graveley）表示，白人警察谢斯基（Rusten Sheskey）在布雷克试图进到自己的车内时，朝布雷克的背后开了数枪，他说他是因为担心遭刺才开枪，这样的说法是合理的。

格雷夫利表示，这是个「非常困难的决定」，但是根据有关警察用枪的现行法律，检察官很难证明谢斯基开枪不是出于自我防卫而将他或其他警察起诉。

格雷夫利说：「根据法律规定，涉案的基诺沙执法警察无人被控刑事罪。」

29岁的布雷克去年8月23日在威斯康辛州基诺沙遭警方枪击，引爆数日的暴力抗议，让当时全美因警察对非裔人士执法失当引发的怒火愈演愈烈。

旁观者拍摄的影片显示，谢斯基朝布雷克的背部开了数枪，当时布雷克试图进到他的车里，车上还有他的3个孩子。

布雷克虽然幸存下来，但腿部已经瘫痪。格雷夫利表示，当时警方试图逮捕布雷克，尽管如此，他也不会被以任何罪名起诉。

© 2021 AFP