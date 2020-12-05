非裔研究员没提辞呈却遭解聘 逾千员工要Google说明

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（法新社旧金山4日电） 美国科技业巨擘谷歌（Google）日前才被政府机关指责监控员工，今天又有逾1000名员工要求公司解释为何解聘一名研究人工智慧伦理的非裔研究员。

衣索比亚裔美籍研究员盖布鲁（Timnit Gebru）本周稍早推文表示，Google告知她的辞呈已获准，但她并未提交这份辞呈，而在此之前，她曾传讯息给一个内部团体，抱怨「边缘化的意见被噤声」。

她也曾在电邮中告诉「智慧女性与盟友」（Brain Women and Allies）团体说，她接到命令要撤回一项研究报告。

根据全国公共电台（NPR）消息，这项研究报告重点在探讨Google及其他科技公司利用人工智慧工具模仿人类书写仇恨言论及偏见语言的可能性。

盖布鲁一向大力主张多元性，她参与创办了一个组织，旨在促进非裔族群在人工智慧领域的才能。

到本月1日为止，盖布鲁都还是Google人工智慧伦理团队的研究员及共同负责人。

她推文说，Google在解聘讯息中表示，「您昨晚传给智慧小组非管理职员工的邮件中表达的观点，反映出不符Google管理人员期望的行为」。

近2500人在线上连署呼吁Google解释解聘盖布鲁、并要她撤回研究报告的理由，其中上千人是Google员工。这封连署公开信要求Google对研究诚信及学术自由许下明确承诺。

信中表示：「盖布鲁博士不但未被Google视为具有独特才能且多产的贡献者，反而面临戒心、种族主义、欺瞒、研究审查及报复性解聘。」Google对此并未回应。

盖布鲁在加州史丹佛大学（Stanford University）取得电机工程学学硕士及博士学位，她曾效力于苹果公司（Apple），也曾在微软公司（Microsoft）进行研究。

她的研究项目包括指出人脸辨识技术出错的可能性，尤其是辨识有色人种的时候。

两天前，美国全国劳工关系局（National Labor Relations Board, NLRB）才指控Google利用监视、质问等手段监控维权员工。

© 2020 AFP