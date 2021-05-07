面临第三波疫情 巴基斯坦清真寺仍挤满信徒

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（法新社巴基斯坦拉瓦尔品第7日电） 巴基斯坦现正面临第三波疫情，学校及餐厅已经关闭，商家每晚早早打烊，军方被动员对抗疫情传播，但各地虔诚信徒仍夜夜涌进清真寺祈祷。

巴基斯坦官员因为邻国印度疫情肆虐夺命感到忧心，已逐步加强2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制，并且禁止在即将到来的伊斯兰开斋节（Eid al-Fitr）期间旅行。

但在这个极度保守的伊斯兰共和国，官员对宗教活动睁一只眼闭一只眼，担心取缔宗教活动可能引起广泛反弹。

在伊斯兰斋戒月（Ramadan）期间，参与每日祈祷的信徒人数增加，尤其是在禁食结束后，以及在每周五下午主麻日（jumah）布道时。

巴基斯坦各地清真寺今天下午挤满人潮。今年开斋节是5月13日，而这周五正是开斋节前最后一次主麻日布道祈祷。

印度卫生专家表示，境内宗教集会是导致印度成为全球最严重疫区之一的主因。但此警告并未在巴基斯坦引起政策或行为上的改变。

巴基斯坦伊斯兰医学协会（Pakistan Islamic Medical Association）疫情工作小组医师夏哈（Saeedullah Shah）表示：「（政府）对于宗教团体反弹有许多顾虑。」

他告诉法新社：「政府非常软弱。对每件事都是半心半意。」

© 2021 AFP