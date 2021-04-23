面对气候变迁危机 环保少女童贝里斥掌权者轻忽

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（法新社华盛顿22日电） 瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）今天痛斥掌权的政治人物「轻忽」气候变迁，她要求终止对化石燃料补贴，恳求这世代领袖更加严肃因应当前危机。

美国总统拜登今天主持气候高峰会，世界领袖共襄盛举。同时，18岁的童贝里在美国联邦众议院委员会举行的听证会中警告，强大的利益相关人和立法者正在「破坏」全球生活环境。

法新社报导，童贝里说：「你们真的相信像你们这样的掌权者还有多久时间能逍遥于外？」

她质问：「你们以为还有多久时间可以持续轻忽气候危机、全球公平和屡创新高的排碳量，而不被追究责任？」

「你们现在逍遥于外，但迟早人们会明了你们一直以来的所作所为。」

童贝里是全球具代表性的年轻气候行动主义者，以前也曾于2019年在听证会上向美国国会议员演说。

她今天的演说与拜登的地球日远距气候高峰会（Earth Day Climate Summit）主旨相符。拜登在峰会中，就减少碳排承诺了积极的新目标。

尽管中国国家主席习近平、俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和印度总理莫迪（Narendra Modi）均承诺减排，童贝里仍表示，全球行动远不及应有水准。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP