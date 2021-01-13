面对美国新总统将上任 金正恩矢言强化核武发展

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（法新社首尔13日电） 美国总统当选人拜登即将上任，北韩官媒报导，领导人金正恩在执政劳动党第8次全国代表大会闭幕时致辞，矢言加强核武发展。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩表示：「在强化我们的核武恫吓同时，我们必须竭尽所能建立最强有力的军队。」

一些分析家报导，北韩为了防疫自保而封锁边界，所处情势较以往更为孤立，金正恩意欲引起即将上任的拜登（Joe Biden）政府注意。

2019年2月金正恩与美国总统川普在越南河内举行高峰会，讨论非核化议题，但后来因在解除制裁和非核化上存有歧见，平壤与华府关系自此陷入僵局。

美国新总统上任，对平壤而言是项挑战，拜登曾在总统选举辩论会中直指金正恩是个「恶棍」（thug），而北韩先前还称拜登是「疯狗」（rabid dog），「必须乱棒打死」。

在第8次全代会稍早，金正恩称美国是「北韩改革发展的基本障碍，也是我们最主要的敌人。」北韩劳动党这次全代会长达8天，是2016年全代会会期的两倍。

金正恩又说：「不管谁上来执政，（美国）对朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）的政策意向不会改变。」金正恩并未指明拜登。

他说，北韩已完成核子动力潜舰计画━这将会在战略上改变游戏规则━未来北韩将致力取得高超音速滑翔弹头、军事侦察卫星，以及固态燃料洲际弹道飞弹。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP