韦伯太空望远镜关键测试成功 目标10月底升空

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（法新社华盛顿11日电） 世上体积最庞大、功能最强大的太空望远镜今天成功进行升空前关键测试，最后一次在地球上展开其巨大金色镜片。这座耗资100亿美元的太空望远镜，即将于今年10月底发射升空。

新一代韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）直径6.5公尺的镜片完全展开就定位。美国国家航空暨太空总署（NASA）表示，此最后测试将确保韦伯太空望远镜能完成160万公里太空旅程，准备探索宇宙起源。

主承包商诺斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman ）的威洛贝( Scott Willoughby）说：「这就好像在40 英尺（12公尺）高的地方打造瑞士表，使它可以应付这趟太空之旅，进入较月球4倍远的摄氏负240度真空中。」

韦伯太空望远镜将由诺斯洛普格拉曼位于加州芮当多滩（Redondo Beach）的太空港，运到法属圭亚那，由阿利安5型火箭（Ariane 5）运载发射升空。NASA目标摆在10月31日发射升空。

韦伯太空望远镜的主镜由18面六角形镜片组成，表面有超薄黄金镀膜，用来改善红外线反射。

要把直径6.5公尺的韦伯太空望远镜放进直径5公尺的火箭整流罩内，将动用132个独立致动器和马达，把每面镜片调整至特定位置。届时，韦伯太空望远镜将宛如摺纸作品般飞向太空。

这些镜片组合在一起，将形成一个巨大反射镜，让韦伯较以往的太空望远镜更能探索宇宙更深处。

科学家希望利用韦伯太空望远镜回溯到135亿多年前，首度观测在大爆炸后几百万年的第一批形成恒星和星系。为了达到这个目的，科学家必须侦测红外线，而目前最好的哈伯太空望远镜，红外线侦测能力有限。

来自44个国家的科学家，将可以利用韦伯太空望远镜，包括利用红外线侦测能力，深入星系中心的超大型黑洞，这些星系包括地球所在的银河系。

韦伯太空望远镜计画科学家史密斯（Eric Smith）表示：「只有我们本身的想像力，才会局限韦伯太空望远镜的探索能力，全球科学家很快将可以利用这座通用天文望远镜，带领我们造访从未梦想过前往的地方。」

© 2021 AFP