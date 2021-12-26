韦伯太空望远镜升空 NASA：让人赞叹

（法新社法属圭亚那库鲁25日电） 因技术问题数次延后，世界最强大的太空望远镜「韦伯太空望远镜」（James Webb Space Telescope）今天升空，前往距离地球150万公里远的目的地，预定明年6月运作。

广告 继续浏览后续

美东时间上午7时20分（台湾时间晚间8时20分），美国国家航空暨太空总署（NASA）这座历时约30年、斥资约90亿美元（约新台币2492亿元）打造的革命性红外线太空望远镜，由阿利安5型火箭（Ariane 5）运送，从欧洲太空总署（ESA）法属圭亚那库鲁（Kourou）基地发射升空。

NASA科学任务局（Science Mission Directorate）副局长朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「多让人赞叹的一天啊，果然是耶诞无误。」

欧洲太空总署（ESA）署长阿施巴赫（Josef Aschbacher）则表示：「很开心地说，我们把这个太空船非常精准地送入了轨道…阿利安5型表现非常好。」

这是关键，因为把太空船放上轨道有助节省燃料，让韦伯望远镜可顺利抵达最后目的地，且在抵达后运作良好。

以NASA前署长为名的詹姆斯・韦伯太空望远镜预计将花费约1个月抵达目的地，它将追随哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）脚步，但打算带领人们更了解宇宙在140亿年前诞生时的样貌。科学家希望它能带回新线索，让学界对宇宙和太阳系外类地行星的起源有更进一步了解。

韦伯计画共同创始人马瑟尔（John Mather）在社群媒体形容韦伯太空望远镜具有空前的灵敏度，「韦伯太空望远镜可在远从月球的距离，探测到一只大黄蜂的热信号（heat signature）」。 韦伯望远镜的尺寸和复杂度都是空前，主镜直径6.5公尺，是哈伯望远镜的3倍。由于其体积太过庞大，必须如摺纸般摺叠起来，而它抵达观测点日-地系统第二拉格朗日点（L2）后，完全展开又将是艰钜的挑战。

© 2021 AFP