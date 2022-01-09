韦伯太空望远镜完成部署 NASA：令人赞叹的里程碑

（法新社华盛顿8日电） 世界最强大的太空望远镜「韦伯太空望远镜」今天张开最后一片黄金镜片，准备开始研究宇宙历史的各个阶段，为期两周棘手的部署期正式宣告完结。

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韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）主镜翼最后一面侧翼确定部署完成的讯息回传后，控制室里的工程团队爆出热烈欢呼。

美国国家航空暨太空总署（NASA）资深工程师朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「我很激动，这是个太令人赞叹的里程碑。」

由于韦伯望远镜过于巨大，得先摺叠装入载运火箭，待发射升空后再到太空中展开，而展开工作异常复杂且具风险，NASA工程师孟席尔（Mike Menzel）说，这可能是NASA历来最具挑战的部署计画。

NASA指出，镜面在下午1时17分锁定在太空后，「团队宣布所有重要部署成功完成」。

朱布肯在现场影片中表示：「我想告诉你们，我现在有多激动和感动。」

接替哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）继续探索太空的韦伯望远镜，去年12月25日在装入阿利安5型火箭（Ariane 5）货舱后，从欧洲太空总署（ESA）在法属圭亚那库鲁（Kourou）基地发射升空。

韦伯望远镜会在数周内到达第2个拉格朗日点（Lagrange point）的太空终点站，但还须5个半月的时间设置。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）表示：「虽然旅程尚未完结，我和韦伯团队都稍稍松了口气，想像未来会鼓舞世界的突破性进展。」

接下来的工作包括校准望远镜的光学元件，以及校准其科学仪器等等。

© 2022 AFP