韦伯太空望远镜定耶诞升空 开启天文探索新时代

（法新社法属圭亚那库鲁25日电） 史上最强大的韦伯太空望远镜因技术问题多次延后升空后，预定今天发射，前往距离地球150万公里远的目的地，开启万众期待的天文探索新时代。

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美国国家航空暨太空总署（NASA）的韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）历时约30年、斥资约90亿美元打造。

这座革命性的红外线太空望远镜装入阿利安5型火箭（Ariane 5）的货舱后，将于美东时间上午7时20分（台湾时间晚间8时20分）从欧洲太空总署（ESA）在法属圭亚那库鲁（Kourou）基地发射升空。

路透社报导，如果一切顺利，约6500公斤重的韦伯太空望远镜在升空26分钟后将脱离火箭。

韦伯太空望远镜接下来将花一个月时间滑行到位于太阳轨道的目的地，与地球的距离约是地球与月球距离的4倍。

与哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）不同的是，韦伯太空望远镜将环绕太阳轨道运行，而非地球轨道。

法新社提到，韦伯太空望远镜可望送回新线索，协助科学家进一步了解宇宙和太阳系外类地行星的起源。

© 2021 AFP