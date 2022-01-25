韦伯太空望远镜抵第2拉格朗日点轨道 距地球150万公里

（法新社华盛顿24日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）已经抵达约150万公里外的宇宙停泊点，往解开宇宙谜题更迈进一步。

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美东时间下午约2时，韦伯太空望远镜启动推进器约5分钟，抵达所谓的第2拉格朗日点（second Lagrange point, L2），从那可随时观察近半个天空。

韦伯太空望远镜精巧地启动推进器，让韦伯整体速度增加每秒1.6公尺，足以进入L2周围的「晕轮」轨道，距地球约150万公里。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）在声明中说：「韦伯，欢迎回家！」

韦伯太空望远镜将在夏季展开科学任务，包括使用高解析度红外线仪器窥探约135亿年前在大霹雳（Big Bang）后形成的第一代银河景象。

在L2，韦伯太空望远镜围绕太阳移动时，将与地球排在同一列上，让韦伯的遮阳罩能保护敏感仪器免于受到热与光的伤害。

为了让巨大遮阳伞提供有效保护，韦伯太空望远镜需要太阳、地球与月亮都待在同一侧，让冷却那面在摄氏零下225度下操作。

韦伯太空望远镜去年12月25日由阿利安5型火箭（Ariane 5）发射升空，启动推进器是望远镜进入太空以来的第3个机动动作。

韦伯预计耗资NASA近100亿美元（约新台币2795亿元）打造，相较于欧洲核子研究组织（CERN）的大型强子对撞机（Large Hadron Collide）与前一个太空望远镜哈伯（Hubble Space Telescope），是史上最昂贵的科学平台之一。

哈伯是绕着地球轨道运转，而韦伯将在太空称为拉格朗日点的地区绕行，那里的太阳与地球引力将因公转系统的离心力取得平衡。

拉格朗日点理论是由义大利裔法国籍数学家拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）提出，按推论在由两大天体构成的系统中，会有5个拉格朗日点，摆在其中一点上的物体可维持稳定，不会掉入太阳与地球的重力井，仅需要一点燃料就可以调整。

韦伯不会精准待在L2上，而是会以类似地球与月球的距离，在「晕轮」轨道上围绕L2运行，每6个月完成一个循环。

这将可让韦伯太空望远镜维持热稳定，并从太阳能板发电。

欧洲太空总署（European Space Agency）的赫雪尔（Herschel）太空望远镜与普朗克（Planck）卫星和NASA的威尔金森微波各向异性探测器（Wilkinson Microwave Anisotropy Probe）等任务之前都到过L2。

韦伯到达L2的位置也能让望远镜持续透过深太空通讯网（Deep Space Network）与地球沟通。深太空通讯网是由澳洲、西班牙与美国加州三大天线形成的网络。

本月初，NASA完成展开韦伯巨大黄金镜片的程序，将搜集宇宙开始扩张后，在数百万年间形成的第一代恒星与银河发出的红外线讯号。

韦伯太空望远镜的任务也包括研究称为系外行星的遥远星球，以判定系外行星的来源、演化与适居性。

韦伯的下一步包括校准望远镜的光学仪器与科学仪器，预计将在6月或7月传回第一批影像。

© 2022 AFP