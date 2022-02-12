韦伯太空望远镜观测到第一道星光 并成功自拍

（法新社华盛顿11日电） 星光明亮，美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布，韦伯太空望远镜已捕捉到首张照片，显示一颗位于大熊座的恒星，并且还成功自拍。

广告 继续浏览后续

韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）正展开长达数月的巨大金色镜片校准工作，这些步骤是其中一部分，天文学家希望它能在夏天开始解开早期宇宙的奥秘。

这座太空望远镜捕捉的照片显示，黑色宇宙背景上显现18个模糊的白点，都在展示同一物体，即大熊座（Ursa Major）中一颗明亮、孤立的恒星HD 84406。

韦伯传回的第一张宇宙照片虽不令人惊叹，但事实上回传的照片本身代表一个重要里程碑。这18个白点被太空望远镜主要镜面的18个独立镜面捕捉到，这个图像现在是校准和聚焦这些六角形独立镜面的基础。

光线从18个独立镜面反射到韦伯的次要镜面，这个次要镜面是一个位于长臂末端的圆形物体，然后反射到韦伯的主要形成影像的设备--近红外线相机（NIRCam）。

NIRCam仪器的主要研究员、亚利桑那大学天文学教授黎克（Marcia Rieke）在声明中说：「整个韦伯太空望远镜团队对拍摄照片和校准望远镜的第一步工作进行如此顺利感到欣喜若狂。」

「我们很高兴看到光线进入近红外线相机。」

这张照片是从2月2日开始拍摄，韦伯拍摄这颗恒星预测位置周围的不同位置。

为协助上述工作，韦伯还拍摄一张「自拍」照片，不是透过外部安装的相机拍摄的，而是透过近红外线相机上的特殊镜头拍摄的。

美国国家航空暨太空总署先前曾表示，韦伯不可能自拍，所以这个自拍消息是对太空迷来说是一个受欢迎意外收获。

耗资100亿美元的韦伯太空望远镜是在去年12月25日从法属圭亚那发射升空，现在正处于地球环绕太阳的轨道上，距离地球150万公里，位于第2拉格朗日点（second Lagrange point, L2）的空间区域。（译者：林沂锋/核稿：陈正健）

© 2022 AFP