韦柏7.2局无失分 巨人炮轰毕勒击败道奇

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（法新社旧金山8日电） 韦柏今天先发7.2局无失分，加上巨人打者从道奇强投毕勒手中挥出2轰，整场比赛击出3支全垒打，最终4比0获胜，在季后赛首战拿下胜利。

美国职棒大联盟MLB旧金山巨人今天在主场进行的季后赛首轮第1战，对上去年世界大赛冠军洛杉矶道奇。寻求卫冕的道奇，今年例行赛拿下106胜，是全联盟胜场数第2多的球队，但巨人狂扫全联盟最佳的107胜，成为国家联盟西区龙头，让道奇得先打外卡战，并在击败圣路易红雀后，才得以闯进季后赛。

今天道奇派出去年冠军队成员，本季战绩16胜4败，防御率2.47的毕勒（Walker Buehler）先发，巨人则由今年战绩11胜3败，防御率3.03的韦柏（Logan Webb）迎战。

巨人此役的开路先锋拉史戴拉（Tommy La Stella）在1局下半获保送，波希（Buster Posey）在两出局后，把毕勒一记95.8英里的四缝线速球击成右外野方向两分全垒打，巨人2比0取得领先。

两队2到6局都没有得分，巨人7下首名打者布莱恩（Kris Bryant）把毕勒95英里的四缝线速球，轰出中左外野方向全垒打墙，巨人3比0领先道奇。

在解决下一棒的亚斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）后，毕勒用球数达到99球，因此被换下场，他今天投6.1局，有5次三振、1个保送，被击出两轰在内的6支安打，丢掉3分都是自责分。

韦柏此役用92球独撑7.2局，送出10次三振，没有任何保送，只被打出5支零星安打，没有丢掉任何分数。

8下两出局后，克劳福（Brandon Crawford）面对第1个来球就出手，靠着他挥出的阳春炮，巨人将领先扩大到4比0，最终就以4分获胜。

两队系列赛第2战，明天将继续在巨人主场进行。

© 2021 AFP